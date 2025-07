Cuộc sống sau ly hôn của Jessica Alba

Jessica Alba sinh năm 1981, mang ba dòng máu Pháp, Đan Mạch và Mexico, là biểu tượng về nhan sắc, thời trang tại Hollywood. Người đẹp bắt đầu đóng phim năm 13 tuổi, nổi tiếng từ lúc 19 tuổi khi tham gia series Những thiên thần bóng tối của James Cameron. Những vai diễn của cô trong Honey, Fantastic Four, Good Luck Chuck, Mechanic: Resurrection, Sin City: A Dame to Kill For cũng gây ấn tượng với khán giả.

Ngoài diễn xuất, cô thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Năm 2012, nghệ sĩ đồng sáng lập công ty The Honest bán sản phẩm chăm sóc cá nhân và đồ dùng cho em bé. Chỉ sau ba năm, doanh nghiệp được định giá một tỷ USD, đưa Alba vào hàng "mỹ nhân tỷ đô". Tháng 4/2024, Jessica Alba từ chức giám đốc sáng tạo nhưng vẫn thuộc ban giám đốc.