Cuộc sống sau giải nghệ của Cameron Diaz

Minh tinh Cameron Diaz ở nhà trông con, nấu ăn cho chồng và nhấm nháp rượu vang đỏ mỗi tối từ khi giải nghệ.

Gần đây, Cameron Diaz đăng tải nhiều bức ảnh cuộc sống đời thường trên Instagram cá nhân. Cô thường bắt đầu ngày mới bằng việc nấu bữa sáng cho cả nhà. Minh tinh thích để mặt mộc suốt ngày, mặc những bộ quần áo thoải mái thay vì váy dạ hội và giày cao gót như trước. Cô nói mình trông không còn giống biểu tượng quyến rũ một thời, nhưng lại hạnh phúc và bình yên hơn bao giờ hết.

Diễn viên tuyên bố giải nghệ năm 2018, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả. Tuy vậy, chưa bao giờ cô ân hận vì quyết định này. Trong talkshow Hart to Heart hồi tháng 8, cô nói: "Sau khi đạt đỉnh cao sự nghiệp trong một thời gian dài, tôi nghĩ đã đến lúc rút lui và ủng hộ những ngôi sao mới". Trước đó, Diaz thuộc nhóm nữ diễn viên có cát-xê cao nhất, với doanh thu phim lên đến hơn 7 tỷ USD. Đổi lại, minh tinh luôn cảm thấy áp lực và kiệt sức bởi cường độ làm việc 14-16 tiếng mỗi ngày, đảm bảo danh tiếng của mình mang lại hiệu quả cho những dự án phim kinh phí triệu USD.

Khi nhìn lại, sao phim Những thiên thần Charlie nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều thứ, cuộc sống trở thành một mớ hỗn độn: "Sự nổi tiếng đối với tôi chỉ là một phần công việc. Bạn nổi tiếng không có nghĩa là bạn thành công và hạnh phúc".

Cameron ăn mặc giản dị, xách túi vải khi xuống phố tháng 1/2020. Ảnh: US Weekly

Giải nghệ mang đến cho cô một cuộc sống mới. Cả nhà Cameron chuyển đến sống trong căn biệt thự 14,7 triệu USD tại Beverly Hills. An ninh chặt chẽ của khu nhà giúp Cameron yên tâm bảo vệ gia đình khỏi các tay săn ảnh. Khi lùi về phía sau, diễn viên dần làm chủ cuộc đời mình, tự tay chăm chút những việc nhỏ nhất. Sự ra đời của con gái đầu lòng Raddix, năm 2019, giúp hạnh phúc của Cameron được định nghĩa một cách trọn vẹn. Cô nói trong chương trình No Filter của Naomi Campbell năm ngoái: "Kể cả những khoảnh khắc tuyệt nhất tôi từng có như đi du lịch, được vinh danh với vô số giải thưởng... cũng không quý giá bằng việc làm mẹ".

Không còn vướng bận công việc, cô trở thành một bà mẹ toàn thời gian. Diễn viên nói với Naomi Campbell: "Khi bế con, tôi cảm giác mình đang nâng tạ. Tôi còn tập squat khi ôm con. Tay chân tôi bây giờ rất khỏe". Bất cứ khi nào thấy căng thẳng, cô sẽ hít một hơi thật sâu và hôn chồng, con để lấy lại bình tĩnh.

Cameron Diaz và chồng - nhạc công Benji Madden. Ảnh: Elle

Trong buổi trò chuyện trực tuyến trên Instagram tháng 4 năm ngoái, cô cho biết lịch trình mỗi tối của gia đình gần như cố định. Trong khi chồng dỗ con ngủ, Cameron vừa nấu bữa tối với bất cứ món gì cô thích, vừa thư giãn với một ly rượu vang đỏ. Nữ diễn viên cùng bạn thân mở thương hiệu rượu nho. Thỉnh thoảng, cô đến thăm nông trại, tự trải nghiệm cảm giác làm vườn. Cameron cũng trồng rau tại nhà, nuôi thú cưng, tán gẫu với bạn bè, làm những điều trước đây cô hiếm khi có thời gian thực hiện.

Chồng Cameron - nhạc sĩ Benji Madden - luôn chia sẻ việc nhà cùng vợ. Tuy có nhiều điểm trái ngược, cả hai tôn trọng và chia sẻ những giá trị sống. Kết hôn ở tuổi 43 sau nhiều mối tình dang dở, cô từng nói trên The People rằng Benji Madden là định mệnh của đời mình. "Tôi chưa từng gặp ai ủng hộ mình nhiều đến thế. Anh ấy cho tôi dũng khí để được là chính mình và khai phá bản thân", Cameron nói.

Sau những năm tháng làm việc chăm chỉ, Cameron đã tích lũy đủ cả vật chất lẫn sự ổn định để lập gia đình mà không thấy lo ngại. Cô nói: "Mọi người thường cưới nhau khi còn trẻ, nhưng tôi lại thích kết hôn muộn. Vì lúc này, áp lực duy nhất của tôi là làm sao để sống đến 107 tuổi mà thôi". Nữ diễn viên cũng cho rằng kết hôn muộn giúp cô thấu hiểu và chung sống tốt hơn với chồng.

Lui về ở ẩn nhưng người đẹp tóc vàng vẫn muốn mang lại giá trị cho người khác, nhất là những khán giả từng yêu quý mình. Cô đưa trải nghiệm trong sự nghiệp và cuộc sống vào những quyển sách.

Minh tinh Drew Barrymore (trái) và Cameron Diaz ở tuổi U50. Cả hai vẫn giữ tình bạn thân thiết sau khi Cameron rời Hollywood. Ảnh: Instagram Drew Barrymore

Nữ minh tinh nhanh chóng trở thành tác giả viết về lối sống được yêu thích, với hai tác phẩm The Body Book: Feed, Move, Understand and Love Your Amazing Body (2013), The Longevity Book (2016)... Trong đó, The Longevity Book từng đứng thứ hai trong danh sách bán chạy nhất của New York Times. Nội dung sách nói về sự lão hóa của cơ thể, cách trân trọng tuổi tác, yêu thương bản thân để có cuộc sống lâu bền, tươi đẹp. Cô cho rằng: "Những nếp nhăn trên khóe mắt và hai bên miệng là dấu hiệu cho thấy mình đã cười nhiều, sống hạnh phúc với những gì đang có". Quan điểm này được nhiều khán giả ủng hộ giữa thời đại thẩm mỹ, công nghệ photoshop và ứng dụng chỉnh sửa ảnh lên ngôi.

Cuộc sống sau khi giải nghệ của Cameron Diaz Diễn viên trong một chuyến dạo chơi trang trại trồng nho của gia đình. Video: Instagram Cameron Diaz

Cameron Diaz, sinh năm 1972, tham gia bộ phim đầu tiên - The Mask - năm 1994. Cô nổi tiếng với loạt phim Charlie's Angles và thường tham gia những tác phẩm tình cảm, hài như My Best Friend's Wedding (1997), There's Something About Mary (1998)...

Vân An