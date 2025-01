Cuộc sống ngọt ngào của sao 'Ở nhà một mình'

Macaulay Culkin - đóng chính "Ở nhà một mình" - cai nghiện thành công, hạnh phúc với vợ chưa cưới, Brenda Song, và hai con.

Cặp sao nói về những khoảnh khắc giản dị bên nhau, dịp làm mẫu trên tạp chí Cosmopolitan số mới. Macaulay Culkin cho biết anh đã hỏi bạn đời: "Em không muốn cưới anh sao?". Cô đáp: "Dù chúng ta không kết hôn, em thấy vẫn ổn". Vài năm nay, cô đeo nhẫn cầu hôn của anh. Culkin nói vật đính ước có giá trị lớn hơn căn hộ của anh.

Culkin nấu ăn cho Brenda Song. Ảnh: Cosmopolitan

Ở nhà, Culkin hạnh phúc khi làm công việc nội trợ, chăm sóc Brenda Song và hai con, Dakota, ba tuổi và Carson, hai tuổi. Cả hai cùng làm mọi việc mà không cần bảo mẫu hay bố mẹ Brenda hỗ trợ. Mỗi sáng, họ cùng bọn trẻ chơi bóng đá trong vườn. Cả Dakota và Carson đã xem Ở nhà một mình trong hai mùa Noel. Dakota nghĩ rằng chính cậu bé đã đóng nhân vật Kevin McCallister.

Macaulay Culkin cũng thường tặng hoa cho vị hôn thê. Những lúc rảnh rỗi, họ nằm dài trên giường chơi game hoặc xếp lego. Brenda nói về chồng: "Anh ấy khiến tôi trưởng thành, khám phá những điều tôi chưa hiểu rõ về chính mình".

Culkin cho rằng điều tiếc nuối duy nhất trong đời anh là quen biết Brenda Song muộn, ở tuổi 36, nhưng sau đó anh nói: "Nếu chúng ta biết nhau từ 10 năm trước, có lẽ em sẽ ghét anh".

Hình ảnh mới của Macaulay Culkin và Brenda Song. Ảnh: Cosmopolitan

Họ gặp nhau lần đầu năm 2014 tại nhà của nam diễn viên Seth Green, sau khi Dads, bộ phim hài ngắn của Seth và Brenda trên Fox, bị hủy. Culkin tình cờ có mặt, cố gắng pha trò để làm dịu bầu không khí nhưng Song lại khó chịu về điều đó. Năm 2017, họ cùng quay bộ phim độc lập Changeland. Thời điểm đó, Brenda đã không hẹn hò trong gần hai năm. Cô trữ đông trứng và không còn hy vọng vào một mối quan hệ lâu dài. Khi cùng làm việc, họ bắt đầu quan tâm đến người kia.

Trong một lần trò chuyện, Song nói sau này muốn đặt tên con của cô là Dakota. Culkin ngạc nhiên bởi sự trùng hợp. Anh cũng muốn dùng tên Dakota đặt cho con, để tưởng nhớ người chị đã mất. Anh đưa Song đọc cuốn nhật ký của mình, điều đó khiến cô cảm động.

Brenda nói: "Tôi đã thấy con người mà anh ấy thể hiện, đó là lớp vỏ ngoài mà anh ấy mặc để bảo vệ bản thân. Nhưng đó không phải là bản chất thực sự của anh ấy. Tuy nhiên, cả hai chúng tôi đều rất tổn thương trong những mối quan hệ trước đây và giữ kỳ vọng ở mức thấp".

Cả hai dần dần cảm mến nửa kia, và Culkin vỡ òa khi được cô mời đến nhà làm khách dịp Giáng sinh. Năm 2023, khi Brenda cùng hai con xuất hiện bên Culkin khi anh được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, nhiều người ngạc nhiên khi biết họ ở bên nhau.

Cặp sao cho biết không cố giấu chuyện có con, nhưng dịch bệnh ập đến, họ bận chăm sóc hai em bé, nên không có dịp công khai. Macaulay Culkin nhắc lại lời anh dành cho Brenda Song ở sự kiện đặc biệt năm ngoái: "Em là nhà vô địch của anh, người duy nhất hạnh phúc vì anh hơn chính anh. Em đã cho anh mục đích sống. Em đã cho anh gia đình".

Macaulay Culkin được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Khoảnh khắc Culkin nhận sao trên Đại lộ Danh vọng cùng gia đình năm 2023. Video: Eonline

Macaulay Culkin 45 tuổi, là diễn viên Mỹ, nổi tiếng với vai cậu bé Kevin trongHome Alone. Thời thiếu niên, anh được các nhà làm phim săn đón, đóng nhiều tác phẩm như My Girl (1991), The Good Son (1993), Richie Rick (1994), The Pagemaster (1994), Getting Even with Dad (1994). Khi đó, anh có tài sản 17 triệu USD.

Năm 14 tuổi, cha mẹ anh ly hôn và cố kiểm soát tiền của con song anh xóa họ khỏi quỹ tín dụng, thuê người giám sát tài chính. Lúc 17 tuổi, anh kết hôn Rachel Miner và đổ vỡ năm 2002. Cùng năm, anh và diễn viên Mila Kunis hẹn hò, chia tay năm 2011. Trước khi gặp Brenda Song, anh nhiều năm chìm trong nghiện ngập.

Brenda Song 37 tuổi, nổi tiếng qua các series The Suite Life of Zack and Cody, Secret Obsession. Cô sống kín tiếng, ít scandal.

Thanh Thanh (theo Cosmopolitan)