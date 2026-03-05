Cuộc sống 'giàu nhưng không được tận hưởng' của trùm ma túy El Mencho

Trùm ma túy El Mencho có khối tài sản "hàng trăm triệu USD" nhưng không thể hưởng thụ cuộc sống giàu sang, do bị giới chức Mexico truy lùng.

Tại Mexico, cái tên Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, còn gọi là El Mencho, gắn liền với quyền lực khi là thủ lĩnh của Jalisco New Generation Cartel (CJNG), "đế chế ma túy" trải rộng ở châu Mỹ. Theo ước tính của chính phủ Mỹ, CJNG có khoảng 15.000-20.000 thành viên, thu về hàng tỷ USD mỗi năm. Hoạt động tội phạm của nhóm bao gồm buôn bán ma túy, tống tiền, trộm cắp nhiên liệu, bắt cóc, khai thác gỗ và khoáng sản trái phép, đưa người di cư vượt biên trái phép.

El Mencho được cho là sở hữu khối tài sản lên tới hàng trăm triệu USD, cùng mạng lưới rửa tiền tinh vi xuyên quốc gia. Tuy nhiên, trái với hình dung về một "ông trùm sống trong biệt thự dát vàng", cuộc đời của El Mencho lại gắn liền với những năm tháng lẩn trốn, di chuyển liên tục và sống trong vòng vây truy nã.

Trùm ma túy Nemesio Oseguera. Ảnh: RTE

Giống như nhiều trùm ma túy khét tiếng khác của Mexico, El Mencho có xuất thân nghèo khó. El Mencho sinh năm 1966 trong một gia đình nông dân ở bang Michoacan. Ông trùm tham gia hoạt động buôn lậu ma túy từ sớm, từng phải ngồi tù ba năm tại Mỹ rồi bị trục xuất về Mexico vào thập niên 1990.

El Mencho làm cảnh sát ở bang Jalisco trong thời gian ngắn rồi gia nhập băng đảng Milenio, tổ chức sau đó tan rã vì xung đột nội bộ. Từ một nhánh tàn dư năm 2009, El Mencho xây dựng nên CJNG và nhanh chóng mở rộng địa bàn ra ít nhất 27 trong tổng số 32 bang của Mexico. CJNG dưới sự chỉ huy của El Mencho đã phát triển thành một tổ chức sản xuất và buôn bán ma túy phức tạp, cung cấp hàng cho nhiều thị trường.

Giới chức Mexico hồi năm 2017 ước tính "đế chế" CJNG có giá trị tài sản 50 tỷ USD. Kyle Mori, đặc vụ Cơ quan Thực thi Ma túy (DEA) thuộc Bộ Tư pháp Mỹ, đã dành nhiều năm để điều tra thông tin về El Mencho. Năm 2019, Mori cho biết tài sản của riêng El Mencho có thể từ 500 triệu USD cho đến 1 tỷ USD.

Theo các cựu đặc vụ Mỹ chuyên điều tra, thu giữ tài sản của tội phạm ma túy, El Mencho khả năng cao "có danh mục đầu tư đa dạng", tương tự một tỷ phú hợp pháp, phân bổ vào tài khoản ngân hàng, xe sang, bất động sản cao cấp, máy bay riêng, cổ phiếu, tiền mã hóa. Trùm ma túy còn dựng lên mạng lưới công ty bình phong để rửa tiền, tạo thành cấu trúc phức tạp và khó truy vết.

"Hắn có các khoản đầu tư. Hắn có khách sạn. Hắn có cả những mạng lưới tạo ra nhiều dạng thu nhập thụ động", đặc vụ DEA David Tyree nói.

Nhưng cuộc sống của các trùm ma túy trái ngược với các tỷ phú hợp pháp. Thời điểm El Mencho tích lũy khối tài sản đủ để mua du thuyền, căn hộ nghỉ dưỡng hay máy bay riêng thì cũng là lúc hắn lọt vào tầm ngắm của các nhà điều tra Mỹ và Mexico.

Năm 2011, văn phòng công tố viên liên bang Mexico phát lệnh truy nã đầu tiên với El Mencho. Trùm CJNG sau đó phải sống cuộc đời lẩn trốn, liên tục di chuyển giữa các căn nhà gỗ ở vùng hẻo lánh, điều hành băng đảng thông qua chỉ thị truyền miệng.

Đặc vụ Mori tin rằng El Mencho ẩn náu trong khu vực đồi núi ở bang Jalisco, Michoacan và Colima. Việc sở hữu các siêu xe với El Mencho là không cần thiết bởi "rất khó lái một chiếc Lamborghini hay Ferrari khi hắn đang bị truy đuổi và sống ở vùng núi".

"Họ sống ở những nơi tồi tàn, không có truyền hình hay điều kiện tiếp cận bác sĩ. Thức ăn rất đạm bạc", cựu đặc vụ DEA Michael Vigil mô tả. "Cuộc sống đó dần trở nên khắc nghiệt đối với họ".

Thay vì đến nhà hàng tận hưởng bữa ăn sang trọng, El Mencho chỉ ăn uống đơn giản, thường gồm đậu và cơm, mặc quần áo đơn giản, theo một số nguồn tin. El Mencho tránh tổ chức tiệc tùng, không sử dụng ma túy hay rượu để luôn tỉnh táo.

Những yếu tố đó đã giúp El Mencho thoát khỏi giới chức Mexico hơn chục năm. El Mencho ẩn dật đến mức những hình ảnh về trùm ma túy hầu hết đều từ khi bị bắt ở California, Mỹ. Những kẻ tội phạm không cưỡng lại được sự hào nhoáng đều sớm kết thúc trong nhà tù.

"Các bạn hẳn đã nghe câu chuyện El Chapo, trùm băng đảng Sinaloa, vào một nhà hàng, tịch thu toàn bộ điện thoại của thực khách, trả tiền ăn cho họ rồi biến mất ở Culiacan. Nhưng El Mencho không làm vậy. Hắn không ngại khi phải sống khổ sở. El Chapo bị bắt ở đâu? Luôn là trong các thành phố", Mori tiếp tục.

Cristian Fernando Gutierrez-Ochoa, con rể El Mencho, năm 2023 đã tự làm giả cái chết của bản thân, sau đó dùng tên giả để tận hưởng cuộc sống giàu sang trong căn hộ 1,2 triệu USD ở Riverside, bang California. Một năm sau, Cristian Fernando Gutierrez-Ochoa bị giới chức Mỹ bắt và lĩnh án 140 tháng tù, ba năm quản thúc vì tội danh rửa tiền.

Căn biệt thự El Mencho ở cùng người tình trong Câu lạc bộ Đồng quê Tapalpa, bang Jalisco. Ảnh: AFP

El Mencho cũng không hoàn toàn thoát cám dỗ. Trùm ma túy cuối tuần trước rời khỏi vòng bảo vệ an toàn thường lệ, đến một biệt thự nghỉ dưỡng trên đỉnh đồi ở ngoại ô thị trấn Tapalpa, bang Jalisco để hẹn hò với người tình. Hắn không mang nhiều vệ sĩ đến địa điểm nổi tiếng với du khách này.

Người tình sau đó rời đi, nhưng El Mencho vẫn ở lại căn biệt thự. Các nguồn tin cho hay trùm ma túy bị suy thận giai đoạn cuối và cần chạy thận hàng ngày, khiến hắn khó có khả năng di chuyển liên tục như các trùm tội phạm ma túy khác.

Các hộp đồ ăn mang về nằm ngổn ngang trên quầy tại căn biệt thự. Ảnh: Reuters

El Mencho đêm 21/2 tổ chức tiệc tại căn biệt thự, nơi không bị gài mìn dày đặc như ở đại bản doanh. Đội vệ sĩ của ông trùm sau buổi tiệc đêm cũng không ở trong trạng thái cảnh giác cao độ và số người canh gác cũng ít hơn so với thường lệ.

Những tiện nghi mà El Mencho hiếm khi cho phép mình tận hưởng trong suốt nhiều năm lẩn trốn đã khiến trùm ma túy lộ diện và phải trả giá. Rạng sáng 22/2, quân đội Mexico mở chiến dịch nhằm vào biệt thự, đấu súng với các tay súng CJNG để truy bắt El Mencho.

Khi không còn khả năng chống đỡ, El Mencho cùng hai thành viên đội bảo vệ chạy vào cánh rừng phía sau biệt thự để lẩn trốn. Các đặc nhiệm tiếp tục truy đuổi và tìm thấy hắn ẩn nấp trong bụi rậm. Trùm băng đảng bị trọng thương và tử vong khi đang được quân đội Mexico đưa đi cấp cứu bằng trực thăng.

Ngày 2/3, El Mencho được chôn trong quan tài mạ vàng tại nghĩa trang Recinto de la Paz ở Zapopan, vùng ngoại ô thành phố Guadalajara, dưới sự giám sát của binh sĩ chính phủ.

Như Tâm (Theo AFP, Insight Crime, Forbes)