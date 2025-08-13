Cuộc sống đời thường của Mỹ Tâm

Ca sĩ đăng bức ảnh cô dùng tay tạo hình nửa trái tim trên trang cá nhân với dòng viết "Tìm một nửa còn lại", hôm 12/8, nhận hàng chục nghìn lượt yêu thích. Nhiều khán giả đoán cô sắp ra album mới, một số cho rằng động thái này ngầm thể hiện cô đang có cuộc sống hạnh phúc.
Mỹ Tâm là một trong những ngôi sao có đời sống riêng kín tiếng, giữ hình ảnh sạch. Khi chia sẻ quan niệm về chuyện tình cảm, ca sĩ nhất quán trong cách trả lời trong suốt nhiều năm: "Tôi luôn hết lòng khi yêu, nhưng xem hôn nhân là duyên số".
Thời gian qua, cô vướng tin đồn hẹn hò diễn viên Mai Tài Phến khi nhiều lần xuất hiện chung trong các sự kiện nhưng phía nghệ sĩ chọn không lên tiếng về tình trạng mối quan hệ.
Mỹ Tâm dùng mạng xã hội chủ yếu cập nhật lịch diễn, các video về hậu trường chương trình cô biểu diễn, tương tác với fan bằng âm nhạc. Cô hiếm khi đăng bài về tâm tư hay mối quan hệ riêng.
Ca sĩ chỉ đăng ảnh bên bố mẹ khi về quê Đà Nẵng đón Tết Âm lịch hoặc những dịp họp mặt kỷ niệm của gia đình.
Thi thoảng, Mỹ Tâm chia sẻ khoảnh khắc đời thường ngồi uống trà, nấu ăn, cắm hoa, làm vườn hay quây quần bên anh chị và cháu gái.
Mỹ Tâm thể hiện hình ảnh bình dị trong MV Vậy cũng vui.
Mỹ Tâm thích gần gũi thiên nhiên. Hơn 5 năm trước, ca sĩ bắt tay thực hiện khu vườn mơ ước trên mảnh đất hàng nghìn m2 ở Củ Chi (TP HCM) với nhiều loại cây ăn quả, hoa, cây cảnh, rau xanh. Ca sĩ cho biết có thực phẩm sạch ăn đủ bốn mùa, không phải mua thêm bên ngoài.
Từ khi có nhà vườn, ca sĩ ít đi du lịch mà thường xuyên mời bạn bè, đồng nghiệp thân thiết tới chơi, cùng trải nghiệm không gian xanh như chốn nghỉ dưỡng.
"Mỗi khi về với khu vườn, được hít thở hương thơm rau cỏ, đầu óc tôi như được thanh lọc, lại có hứng làm việc hơn", ca sĩ từng cho biết.
Cuộc sống ở nhà vườn của Mỹ Tâm.
Cô có phong cách đơn giản khi trở về đời sống thường nhật. "Họa mi tóc nâu" thường mặc áo phông, quần jeans khi xuất hiện ở công ty, làm việc cùng nhân viên.
Giọng ca 8x dành nhiều thời gian cho việc sáng tác, lên ý tưởng thực hiện sản phẩm âm nhạc, điều hành công việc kinh doanh riêng. Những giây phút ở một mình, cô thường nghe nhạc và uống rượu vang.
Ngoài hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm thường xuyên làm thiện nguyện. Cô lập quỹ riêng trích từ lợi nhuận hoạt động của công ty để trao nhà tình thương, học bổng, hỗ trợ người yếu thế, nghệ sĩ già neo đơn. "Tôi không nghĩ mình là ca sĩ thì phải làm thiện nguyện mà xuất phát từ việc muốn làm gì đó mỗi ngày cho cuộc sống tốt đẹp hơn", ca sĩ nói.
Mỹ Tâm nổi tiếng với nhiều ca khúc hit. Ca sĩ từng đoạt các giải thưởng tại Mnet Asian Music Awards 2012 (gọi tắt là MAMA), Asia's Music Legend, Big Apple Music Awards. Năm 2019, Mỹ Tâm sản xuất phim Chị trợ lý của anh, liên tục ra sản phẩm gồm đĩa đơn, album nhạc phim.
Ca sĩ tổ chức liveshow Tri âm kỷ niệm 20 năm ca hát lần lượt ở TP HCM và Hà Nội vào tháng 4/2021 và tháng 11/2022. Cô giới thiệu phim tài liệu đầu tay Người giữ thời gian hồi tháng 4/2023, dùng doanh thu chiếu rạp làm từ thiện.
Mỹ Tâm thể hiện Hát với dòng sông vào đầu thập niên 2000.
