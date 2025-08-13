Cuộc sống đời thường của Mỹ Tâm

Mỹ Tâm là một trong những ngôi sao có đời sống riêng kín tiếng, giữ hình ảnh sạch. Khi chia sẻ quan niệm về chuyện tình cảm, ca sĩ nhất quán trong cách trả lời trong suốt nhiều năm: "Tôi luôn hết lòng khi yêu, nhưng xem hôn nhân là duyên số".

Thời gian qua, cô vướng tin đồn hẹn hò diễn viên Mai Tài Phến khi nhiều lần xuất hiện chung trong các sự kiện nhưng phía nghệ sĩ chọn không lên tiếng về tình trạng mối quan hệ.