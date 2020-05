Song Seung Hun tập thể dục, nấu ăn cho bạn bè, tận hưởng cuộc sống độc thân ở tuổi 43.

Cuộc sống độc thân của Song Seung Hun

Song Seung Hun sinh năm 1976, nổi tiếng châu Á với nhiều tác phẩm như Trái tim mùa thu, Hương mùa hè, Phía đông vườn địa đàng, Nàng công chúa của tôi, Thần chết... Anh từng hẹn hò Lưu Diệc Phi, chia tay năm 2018. Anh hiện sống một mình tại Seoul, Hàn Quốc. Từ cuối tháng 4 đến nay, anh chuyển tới đảo Jeju ở, tiện cho việc ghi hình phim mới Shall We Eat Dinner Together. Tài tử tiết lộ cuộc sống độc thân ở Jeju trong chương trình I Live Alone của đài MBC.

Hiểu Nhân (video: MBC)