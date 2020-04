Song Seung Hun tận hưởng cuộc sống ở đảo

Hàn QuốcTài tử Song Seung Hun trải qua những ngày sống gần gũi thiên nhiên ở đảo Jeju.

Trong chương trình I Live Alone của đài MBC tối 24/4, diễn viên kể tới đảo đóng phim mới, trước ngày quay khoảng bốn hôm để nghỉ ngơi. Seung Hun sống trong căn nhà liền kề biển. Anh cho biết: "Tôi chưa từng sống ở nơi gần biển đến thế".

Song Seung Hun ở đảo Jeju. Ảnh: Instagram.

Ở đảo, anh giữ những thói quen thường ngày như chạy ngoài trời, rèn thể hình trong nhà - bí quyết anh giữ dáng, duy trì sự trẻ trung. Tài tử nói cai thuốc lá cũng giúp anh khỏe mạnh hơn, cho rằng cai thuốc là một trong những quyết định đúng đắn nhất cuộc đời.

Song Seung Hun trong chương trình của MBC Song Seung Hun trong chương trình "I Live Alone". Video: MBC.

Diễn viên thấy khoan khoái, dễ chịu khi tận hưởng không khí trong lành ở đảo, uống cà phê ngắm biển. Chương trình còn khiến không ít fan phấn khích với những cảnh Song Seung Hun trong phòng ngủ, thức dậy với mặt mộc, tóc chưa chải. Trên các fanpage, nhiều khán giả khen anh trẻ trung, năng động ở tuổi 44.

Seung Hun câu cá trên đảo. Ảnh: Instagram.

Sau khi nghỉ ngơi, Seung Hun ghi hình phim mới Shall We Eat Dinner Together, lên sóng trong tháng 5. Anh vào vai bác sĩ tâm lý, giỏi phân tích tâm lý người khác qua cách họ ăn uống. Bạn diễn của anh là Seo Ji Hye, người đẹp đóng vai phụ trong Hạ cánh nơi anh.

Seung Hun nổi tiếng châu Á với nhiều tác phẩm như Trái tim mùa thu, Hương mùa hè, Phía đông vườn địa đàng, Nàng công chúa của tôi, Thần chết... Anh từng hẹn hò Lưu Diệc Phi, hai người chia tay năm 2018.

Như Anh (theo MBC)