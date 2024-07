Cuộc sống đô thị miền Nam hơn 100 năm trước

Không gian trước Nhà hát Thành phố hơn 100 năm trước. Công trình được khởi công năm 1898 và hoàn thành sau hai năm, do kiến trúc sư Félix Olivier thiết kế, lấy cảm hứng từ nhà hát Opera Garnier ở Paris (Pháp). Các họa tiết trang trí lẫn vật liệu xây dựng hầu hết được đặt hàng sản xuất và vận chuyển từ Pháp qua.



Loạt ảnh được giới thiệu trong cuốn "Kiến trúc đô thị và cảnh quan Sài Gòn - Chợ Lớn xưa và nay", do Nhà xuất bản Tổng hợp TP HCM phát hành giữa tháng 7. Tác phẩm do các tác giả Nguyễn Đức Hiệp, Tim Doling, Võ Chi Mai thực hiện, nguồn ảnh được sưu tầm từ các tạp chí, tư liệu đầu thế kỷ 20. Nhóm tác giả có nhiều năm nghiên cứu về lịch sử, văn hóa thành phố, làm cố vấn văn hóa cho UNESCO, từng ra mắt một số ấn phẩm về vùng đất Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn.