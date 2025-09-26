Cuộc sống của nghệ sĩ Việt Anh bên bạn gái 9x

Hôm 22/9, diễn viên gạo cội đưa bạn gái Chân Chân đi sắm iPhone 17 tại TP HCM. Cô nói vui điện thoại là món quà người yêu "thưởng nóng" sau khi cả hai cùng hoàn thành một giải đấu pickleball.
Hôm 22/9, diễn viên gạo cội đưa bạn gái Chân Chân đi sắm iPhone 17 tại TP HCM. Cô nói vui điện thoại là món quà người yêu "thưởng nóng" sau khi cả hai cùng hoàn thành một giải đấu pickleball.
Nghệ sĩ Việt Anh cho biết gần đây, ông và bạn gái có niềm đam mê với pickleball. Ông thường ra sân cùng Chân Chân nhưng cả hai chơi theo đội riêng để phù hợp nhịp độ thi đấu. Nhiều năm nay, ông duy trì thói quen thể thao, trong đó có tennis để tăng độ linh hoạt và sức bền.
Nghệ sĩ Việt Anh cho biết gần đây, ông và bạn gái có niềm đam mê với pickleball. Ông thường ra sân cùng Chân Chân nhưng cả hai chơi theo đội riêng để phù hợp nhịp độ thi đấu. Nhiều năm nay, ông duy trì thói quen thể thao, trong đó có tennis để tăng độ linh hoạt và sức bền.
Nghệ sĩ cho biết hạnh phúc khi được bạn gái đồng hành trong nghề. Cả hai vừa đóng chung phim truyền hình đầu tiên - Hậu Giang thương nhớ, phát sóng đầu tháng 9. Chân Chân vào vai một thành viên hội đồng quản trị của một công ty, có nhiều cảnh diễn xuất bên Việt Anh.
Thời gian rảnh, cô thường nhờ bạn trai hướng dẫn các kỹ năng nhập vai, lấy tâm lý nhân vật. "Anh như một cuốn từ điển sống, luôn lý giải thấu đáo những gì tôi thắc mắc. Anh rất năng động và cập nhật, cách suy nghĩ còn hiện đại hơn cả một số người trẻ như tôi", Chân Chân nói.
Nghệ sĩ cho biết hạnh phúc khi được bạn gái đồng hành trong nghề. Cả hai vừa đóng chung phim truyền hình đầu tiên - Hậu Giang thương nhớ, phát sóng đầu tháng 9. Chân Chân vào vai một thành viên hội đồng quản trị của một công ty, có nhiều cảnh diễn xuất bên Việt Anh.
Thời gian rảnh, cô thường nhờ bạn trai hướng dẫn các kỹ năng nhập vai, lấy tâm lý nhân vật. "Anh như một cuốn từ điển sống, luôn lý giải thấu đáo những gì tôi thắc mắc. Anh rất năng động và cập nhật, cách suy nghĩ còn hiện đại hơn cả một số người trẻ như tôi", Chân Chân nói.
Việt Anh và bạn gái nói về cảm xúc dành cho nhau nhân phim Hậu Giang thương nhớ (đạo diễn Hồ Ngọc Xum). Video: Đài truyền hình Cần Thơ
Dịp Tết Ất Tỵ, ông lái xe máy chở bạn gái đi trao quà Tết cho các hoàn cảnh neo đơn của giới sân khấu. Cả hai cho biết chung tâm nguyện thực hiện các hoạt động xã hội.
Dịp Tết Ất Tỵ, ông lái xe máy chở bạn gái đi trao quà Tết cho các hoàn cảnh neo đơn của giới sân khấu. Cả hai cho biết chung tâm nguyện thực hiện các hoạt động xã hội.
Nghệ sĩ cùng bạn gái sánh đôi ra mắt phim Mẹ biển (đạo diễn Phương Điền) ở TP HCM tháng 3. Video: Mai Nhật
Thỉnh thoảng, ông đưa bạn gái đi du lịch ở Đà Lạt và các tỉnh miền Trung. Với nghệ sĩ, Chân Chân là chỗ dựa tinh thần tuổi xế chiều. Cả hai gặp nhau đầu năm ngoái, trong một lần ông đi quay MV cho ca sĩ Khánh Trần Rio. Cô là người quản lý của dự án, địa điểm ghi hình tại nhà cô ở miền Tây.
Ông ấn tượng ở cô bởi sự năng động, tiếp đón mọi người chu đáo. "Cô ấy đối xử tử tế với từng thành viên trong đoàn, thậm chí không lấy thù lao để ủng hộ các nghệ sĩ", diễn viên nói.
Thỉnh thoảng, ông đưa bạn gái đi du lịch ở Đà Lạt và các tỉnh miền Trung. Với nghệ sĩ, Chân Chân là chỗ dựa tinh thần tuổi xế chiều. Cả hai gặp nhau đầu năm ngoái, trong một lần ông đi quay MV cho ca sĩ Khánh Trần Rio. Cô là người quản lý của dự án, địa điểm ghi hình tại nhà cô ở miền Tây.
Ông ấn tượng ở cô bởi sự năng động, tiếp đón mọi người chu đáo. "Cô ấy đối xử tử tế với từng thành viên trong đoàn, thậm chí không lấy thù lao để ủng hộ các nghệ sĩ", diễn viên nói.
Ngoài song hành trong nghề diễn, cô còn hướng dẫn ông quay vlog công thức nấu nướng các món ăn bình dân như canh chua miền Tây, bánh mì nướng bơ. Ba tháng qua, thời gian rảnh, ông bán miến xào hải sản, tôm kho tàu để kiếm thêm thu nhập, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ bạn gái.
Ngoài song hành trong nghề diễn, cô còn hướng dẫn ông quay vlog công thức nấu nướng các món ăn bình dân như canh chua miền Tây, bánh mì nướng bơ. Ba tháng qua, thời gian rảnh, ông bán miến xào hải sản, tôm kho tàu để kiếm thêm thu nhập, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ bạn gái.
Việt Anh quay vlog "review" món càng cua rang muối. Video: TikTok nghệ sĩ Việt Anh
Hơn một năm gắn bó, Việt Anh nói chưa nghĩ đến chuyện tổ chức đám cưới. "Điều quan trọng nhất với tôi là tình cảm cả hai dành cho nhau luôn đậm sâu. Ngoài ra, tôi quan niệm chỉ cần biết đủ, không muốn phô trương", ông cho biết.
Hơn một năm gắn bó, Việt Anh nói chưa nghĩ đến chuyện tổ chức đám cưới. "Điều quan trọng nhất với tôi là tình cảm cả hai dành cho nhau luôn đậm sâu. Ngoài ra, tôi quan niệm chỉ cần biết đủ, không muốn phô trương", ông cho biết.
Nghệ sĩ tên thật Nguyễn Văn Liêm, sinh tại TP HCM, vào nghề từ thập niên 1980. Trong lĩnh vực sân khấu, ông ghi dấu tên tuổi trong nhiều vở kịch như Lôi Vũ, Dạ cổ hoài lang, Đêm họa mi, 41 đóa hồng.Năm 1995, ông góp mặt với vai ông Năm trong vở Dạ cổ hoài lang, đoạt giải Mai Vàng cho hạng mục Nam nghệ sĩ kịch nói.
Ở mảng truyền hình, ông được hâm mộ với khả năng hóa thân đa dạng trong ở hàng trăm tác phẩm. Năm 2001, ông được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, sau đó nhận Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2019. Những năm gần đây, ông đóng nhiều phim ăn khách của Trấn Thành, như Bố già (2021), Nhà bà Nữ (2023), Mai (2024).
Nghệ sĩ tên thật Nguyễn Văn Liêm, sinh tại TP HCM, vào nghề từ thập niên 1980. Trong lĩnh vực sân khấu, ông ghi dấu tên tuổi trong nhiều vở kịch như Lôi Vũ, Dạ cổ hoài lang, Đêm họa mi, 41 đóa hồng.Năm 1995, ông góp mặt với vai ông Năm trong vở Dạ cổ hoài lang, đoạt giải Mai Vàng cho hạng mục Nam nghệ sĩ kịch nói.
Ở mảng truyền hình, ông được hâm mộ với khả năng hóa thân đa dạng trong ở hàng trăm tác phẩm. Năm 2001, ông được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, sau đó nhận Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2019. Những năm gần đây, ông đóng nhiều phim ăn khách của Trấn Thành, như Bố già (2021), Nhà bà Nữ (2023), Mai (2024).
Tam Kỳ
Ảnh: Nhân vật cung cấp