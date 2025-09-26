Cuộc sống của nghệ sĩ Việt Anh bên bạn gái 9x

Nghệ sĩ cho biết hạnh phúc khi được bạn gái đồng hành trong nghề. Cả hai vừa đóng chung phim truyền hình đầu tiên - Hậu Giang thương nhớ, phát sóng đầu tháng 9. Chân Chân vào vai một thành viên hội đồng quản trị của một công ty, có nhiều cảnh diễn xuất bên Việt Anh.

Thời gian rảnh, cô thường nhờ bạn trai hướng dẫn các kỹ năng nhập vai, lấy tâm lý nhân vật. "Anh như một cuốn từ điển sống, luôn lý giải thấu đáo những gì tôi thắc mắc. Anh rất năng động và cập nhật, cách suy nghĩ còn hiện đại hơn cả một số người trẻ như tôi", Chân Chân nói.