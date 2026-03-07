Cuộc sống của du khách trên du thuyền mắc kẹt ở Trung Đông

Lesley Ballantyne tỉnh giấc vào rạng sáng khi điện thoại của bà nhấp nháy thông báo khẩn cấp: "Có nguy cơ tên lửa tấn công, hãy lập tức tìm nơi trú ẩn trong tòa nhà an toàn gần nhất".

Khi nữ du khách người Scotland Lesley Ballantyne nhận được tin nhắn báo trú ẩn lúc rạng sáng, người bạn đời của bà vẫn ngủ say bên cạnh. Ballantyne bước xuống giường, nhìn qua cửa sổ cabin, bên ngoài là màn đêm và ánh đèn rực sáng của cảng Dubai.

Đó là sáng Chủ nhật, ngày 1/3.

Ba ngày sau, 4/3, Ballantyne vẫn còn ở trên tàu MSC Euribia, con tàu du lịch dài 331 m với 19 tầng, đang neo đậu tại Dubai, UAE.

Du thuyền Mein Schiff 5 đậu tại cảng ở Doha, Qatar ngày 2/3. Ảnh: CNN

Euribia là một trong nhiều con tàu chưa thể rời Trung Đông do xung đột với Iran ngày càng leo thang. Với hàng nghìn hành khách và thủy thủ đoàn, hành trình nghỉ dưỡng thường lệ qua các cảng ở Vịnh Ba Tư và Biển Đỏ đã biến thành những ngày chờ đợi đầy bất định, khi tàu phải thay đổi lộ trình, trì hoãn khởi hành hoặc tiếp tục neo cảng vì lo ngại an ninh.

"Chúng tôi nghe thấy vài tiếng nổ lớn, từ trên tàu có thể thấy một số tên lửa bị đánh chặn, nhưng tất cả đều ở rất xa", Ballantyne, nói.

Sau khi nhận cảnh báo khẩn cấp, khi không thấy điều gì bất thường ngoài cửa sổ, bà quay lại giường ngủ. "Không có gì để xem cả, tôi lại lên giường và ngủ tiếp", bà nói.

"Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này. Những chuyện như vậy trước giờ chỉ thấy trên TV", Sharon Cockram, một hành khách người Anh khác trên tàu Euribia, nói.

Trong những ngày đầu tháng 3, không phận tại Trung Đông đã bị đóng hoặc hạn chế, các tàu du lịch cũng không thể đưa hành khách về bằng đường biển vì khi đó họ phải tránh đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải nhộn nhịp nối Vịnh Ba Tư với vịnh Oman.

Trung tâm Thông tin Hàng hải Liên hợp quốc gần đây đã nâng mức đánh giá rủi ro trong khu vực lên mức "nghiêm trọng", cấp cao nhất, cho thấy khả năng xảy ra tấn công là "gần như chắc chắn".

Cũng đang mắc kẹt tại Dubai là Celestyal Discovery, một tàu du lịch cỡ trung do công ty Hy Lạp Celestyal Cruises vận hành. Một tàu cùng đội, Celestyal Journey, cũng neo tại Doha. Hãng du thuyền TUI tại Đức cũng có hai tàu trong khu vực, Mein Schiff 5 ở Doha và Mein Schiff 4 ở Abu Dhabi.

Lesley Ballantyne và chồng. Ảnh: CNN

Ngày 4/3, TUI Cruises cho biết một chuyến bay đặc biệt của Emirates đã rời Dubai đi Munich, chở theo 218 hành khách từ tàu Mein Schiff 4.

Những hành khách còn lại trên các tàu bị ảnh hưởng cũng hy vọng sớm được rời tàu và bay về nhà. Tuy nhiên, trong bối cảnh địa chính trị biến động và khó lường, thời điểm hồi hương vẫn chưa rõ ràng.

Cockram đặc biệt mong sớm trở về Anh vì con gái bà dự sinh trong vài tuần nữa, nhưng theo cập nhật mới nhất từ nữ hộ sinh thì em bé "có thể chào đời bất cứ lúc nào". Em bé là cháu đầu lòng của Cockram, hai vợ chồng bà rất muốn có mặt trong khoảnh khắc quan trọng đó. Họ cũng lo rằng áp lực từ tình huống hiện tại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con gái.

"Con gái chúng tôi ở Anh đang lo lắng đến phát ốm và lại đang mang thai ở giai đoạn cuối", Cockram nói.

Sự bình thường kỳ lạ

Cả Cockram và Ballantyne đều cảm thấy an toàn trên tàu Euribia và sẵn sàng ở lại cho đến khi hãng du thuyền cho phép rời tàu. Họ cũng đã đặt vé máy bay về nhà và hy vọng chuyến bay có thể diễn ra. Cockram nói mọi thứ ban đầu khá đáng sợ nhưng rồi ngày trôi qua và mọi thứ đến giờ vẫn ổn.

Ballantyne cho biết bầu không khí chung trên tàu vẫn tích cực bất chấp việc không rõ ngày về. Một vài người lo lắng nhưng không ai có dấu hiệu hoảng loạn. Hai hành khách cũng dành lời khen cho đội ngũ nhân viên vì luôn giữ tinh thần lạc quan và không để lộ những lo lắng của chính họ.

"Họ thực ra cũng ở trong hoàn cảnh giống chúng tôi. Có lẽ họ cũng lo lắng không biết khi nào mới về được nhà, họ cũng có gia đình, nhưng họ đã làm việc rất tuyệt vời", Cockram nói.

Tàu MSC Euribia đậu trên cảng ở Qatar năm 2024. Ảnh: CNN

Các du khách cố gắng tận hưởng kỳ nghỉ theo cách tốt nhất có thể, dù thực tế hoàn toàn khác xa những gì họ mong đợi. Theo họ, điều giúp tinh thần mọi người tốt hơn là các hoạt động giải trí trên tàu vẫn diễn ra bình thường. Tối 2/3, hành khách tham dự bữa tiệc "white party" theo lịch trình, mọi người mặc trang phục trắng, thưởng thức đồ ăn, đồ uống và khiêu vũ.

"Không khí cực kỳ sôi động", Ballantyne nói, đồng thời cho biết hoàn cảnh đặc biệt này dường như đang kéo mọi người lại gần nhau hơn. Tuy vậy, bà thừa nhận việc cố gắng vui vẻ trong lúc vẫn nghe thấy tiếng tên lửa là một trải nghiệm "rất siêu thực" và mang lại "những cảm xúc lẫn lộn".

"Chúng tôi thực sự bị mắc kẹt và không thể đi đâu, nên có cơ hội để tạm quên đi mọi thứ là điều rất quý giá", bà nói, đồng thời thừa nhận rằng "bất cứ lúc nào mọi thứ cũng có thể thay đổi".

Ballantyne cho biết trước chuyến đi bà cũng có lo ngại về căng thẳng địa chính trị trong khu vực, nhưng không nghĩ chuyến du thuyền sẽ bị ảnh hưởng. Cockram bất ngờ trước tốc độ xấu đi của tình hình địa chính trị ngay trước kỳ nghỉ. Bà và chồng đã dành vài ngày du lịch tại Dubai trước khi lên tàu và "hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra". Các du khách đều mong có thể về nhà trước khi mọi việc bùng phát rộng hơn.

Hãng MSC Cruises đang làm việc với các đại sứ quán và cơ quan ngoại giao để đưa hành khách về nước ngay khi các chuyến bay được nối lại. Hãng du thuyền cũng đang xem xét thuê các chuyến bay charter từ Dubai, Abu Dhabi hoặc Muscat "để đẩy nhanh quá trình đưa hành khách về nước".

Hãng cho biết du khách trên tàu vẫn bình tĩnh và mọi người thường xuyên được cập nhật tình hình.

Ballantyne cho biết điều khiến bà lo lắng nhất là phải lên máy bay trở về trong bối cảnh gần đây một số sân bay trong khu vực đã trở thành mục tiêu tấn công.

Nỗi lo này cũng được Cockram chia sẻ. "Thật sự đáng lo. Nhưng tôi tin rằng họ sẽ không cho máy bay cất cánh nếu chưa hoàn toàn an toàn", bà nói.

Trong lúc chờ đợi, Ballantyne và Cockram cho biết họ cố gắng không nghĩ quá nhiều về những gì đáng lẽ đã xảy ra hay những điều sắp tới, mà tập trung tận hưởng chuyến du thuyền, dù con tàu chưa từng rời cảng.

