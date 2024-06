Cuộc sống của con gái út nhà Beckham

Victoria và con gái lúc chín tháng tuổi. Ảnh: Splash News

Harper Beckham sinh năm 2011, tên đầy đủ là Harper Seven Beckham. Sau khi cô bé ra đời, David đăng một video giải thích tên con trên Facebook. Theo đó, "Harper" là tên do Victoria chọn vì vợ anh thích tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn Harper Lee. "Seven" là số bảy đại diện số áo của cựu danh thủ khi anh còn chơi cho đội Manchester United. Đây cũng là con số tượng trưng những điều tốt đẹp, mang điềm lành trong nhiều nền văn hóa.

Theo People, vợ chồng Beckham luôn muốn có con gái sau khi sinh ba cậu nhóc, cảm thấy may mắn khi Harper chào đời. Cặp sao nhờ hai người bạn thân là nhà tạo mẫu tóc Ken Paves và diễn viên Eva Longorria làm cha mẹ đỡ đầu của Harper.