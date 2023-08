Ảnh Messi ra sân cùng con gái Beckham gây sốt

FloridaTấm ảnh Lionel Messi ra sân cùng Harper Beckham, 12 tuổi, trước trận tứ kết Leagues Cup 2023 nhận 1,2 triệu lượt thích trên Instagram.

Hôm 12/8, vợ chồng Beckham đăng tải khoảnh khắc giữa Messi và Harper, trước trận đấu giữa đội Inter Miami và Charlotte. David khen con gái Harper cười đẹp nhất. "Khoảnh khắc này làm cho mọi người ở Miami và khắp nước Mỹ đều hạnh phúc", cựu cầu thủ viết.

Messi ra sân cùng con gái Beckham Messi cùng con gái Beckham dẫn đầu đoàn phía đội Inter Miami, ra sân DRV PNK, thành phố Fort Lauderdale, bang Florida (Mỹ), hôm 11/8. Video: Instagram Inter Miami

Truyền thống cầu thủ dắt tay trẻ em ra sân thi đấu bắt đầu từ những năm 1990, là chiến dịch của Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA kết hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF mang tên "Say Yes for Children". Hành động này nhằm gửi gắm thông điệp về việc cải thiện cuộc sống và bảo vệ thiếu nhi toàn thế giới, đồng thời mang ý nghĩa kế thừa đam mê bóng đá giữa hai thế hệ.

Lionel Messi chụp ảnh cùng Harper Beckham trước khi ra sân. Trong trận cầu, Messi ghi bàn ở phút 86, giúp chủ nhà Inter Miami hạ Charlotte 4-0. Messi nâng chuỗi ghi bàn ở Mỹ lên năm trận, với tám bàn để vươn lên độc chiếm vị trí đầu cuộc đua Vua phá lưới Leagues Cup 2023. Ảnh: Instagram Victoria Beckham

David Beckham là người đồng sở hữu câu lạc bộ Messi đang chơi. Gần đây, gia đình anh nhiều lần xuất hiện ở các trận đấu của Inter Miami. Ngày 21/7, Harper cùng mẹ và anh trai Cruz Beckham, 18 tuổi, cổ vũ đội gặp câu lạc bộ Cuz Azul. Hôm 26/7, Beckham và vợ theo dõi trận Inter Miami gặp Atlanta United. Vợ Messi - Antonela Roccuzzo - cũng có mặt trên khán đài, cô trở nên thân thiết với nhà Vic-Beck kể từ khi chồng gia nhập Inter Miami.

Ngoài bóng đá, gia đình Beckham và Messi gặp nhau trong các hoạt động khác. Hôm 27/7, David - Victoria ăn tối cùng Messi và hội bạn tại một nhà hàng ở Miami.

Lionel Messi, 36 tuổi, sinh ở Argentina, chơi bóng từ khi còn nhỏ và được câu lạc bộ Barcelona phát hiện tài năng. Messi được xem là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời với bảy Quả Bóng Vàng, bốn danh hiệu Champion League, 10 chức vô địch quốc nội Laliga, một chức vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup và nhiều danh hiệu và thành tích cá nhân khác.

Harper Seven Beckham là con út của David và Victoria. Trước đó, họ có ba con trai là Brooklyn (24 tuổi), Romeo (20 tuổi), Cruz (18 tuổi).

Quế Chi