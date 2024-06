Cuộc sống của Angelina Jolie sau ly hôn

Pax Thiên (trái) và Maddox trên trường quay Without Blood 2022. Ảnh: People

Trong cuộc phỏng vấn với Entertainment Weekly năm 2021, cô nói yêu nghề đạo diễn nhưng có thời gian không được theo đuổi đam mê vì hoàn cảnh gia đình.

Tháng 6/2022, Angelina Jolie thông báo sản xuất phim Without Blood - dự án điện ảnh chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Alessandro Baricco, lấy đề tài chiến tranh. Jolie vừa là đạo diễn vừa là biên kịch. Maddox và Pax Thiên hỗ trợ mẹ với vai trò trợ lý đạo diễn. Hiện bộ phim chưa có ngày công chiếu.

Minh tinh từng sản xuất năm dự án điện ảnh là In the Land of Blood and Honey (2011), Unbroken (2014), By The Sea (2015), First They Killed My Father (2017) và Without Blood (2022). Trong đó, Unbroken nhận đề cử Giải Oscar cho quay phim xuất sắc, In the Land of Blood and Honey tranh giải Quả Cầu Vàng Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.