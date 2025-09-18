Cuộc sống bên trong ngôi làng 'mất trí nhớ' ở Hà Lan

Hogeweyk, ngôi làng có siêu thị, nhà hát, quảng trường nhưng thực chất là viện dưỡng lão, nơi gần 200 người già sa sút trí tuệ sống hạnh phúc.