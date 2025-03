Cuộc sống bên trong cơ sở cai nghiện ma túy

Từ 1/3, Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (cũ). Cơ sở cai nghiện số 1 Thanh Hóa được giao cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa (PC04) quản lý.

11 cán bộ công an (3 lãnh đạo, 8 cán bộ) đã về tiếp nhận công việc. 77 viên chức cũ của cơ sở tiếp tục làm việc trong giai đoạn chuyển giao để chờ hướng dẫn tiếp theo.

Nhiều người chưa biết rõ chế độ về tiền lương, phụ cấp sẽ được hưởng sau khi ký hợp đồng với lực lượng công an sau ngày 30/4 theo Đề án của Bộ Công an nên có tâm lý bất an, chưa yên tâm công tác.