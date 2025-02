Bộ Công an tiếp nhận quản lý cơ sở cai nghiện từ ngày 1/3

Hà NộiCơ sở cai nghiện ma túy sẽ là đơn vị cấp đội, trực thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, có con dấu và tài khoản riêng, bắt đầu từ 1/3.

Ngày 26/2, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy do Bộ Công an tổ chức, Thứ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi và Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Long đã ký biên bản bàn giao công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04 Bộ Công an), cho biết công tác quản lý cai nghiện ở cấp Bộ sẽ giao cho C04, cấp tỉnh giao cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các địa phương để quản lý.

Từ đây, cơ sở cai nghiện ma túy sẽ là đơn vị cấp Đội trực thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý. Cơ sở có con dấu và tài khoản riêng, cơ cấu tổ chức gồm tổ tham mưu, tổng hợp; tổ quản lý học viên và giáo dục, dạy nghề; tổ y tế.

"Khi tiếp nhận 97 cơ sở cai nghiện ma tuý là đơn vị tương đương cấp phòng hiện nay về ngành công an quản lý sẽ chuyển thành 77 đơn vị cấp đội", trung tướng Viện nói.

Một cơ cai nghiện ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Tiến Trần

Về nhân sự, ngành công an sẽ tiếp nhận một số nhân sự đang công tác trực tiếp tại cơ sở cai nghiện ma tuý, không tiếp nhận các cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị Lao động Thương binh và Xã hội.

Thời gian đầu, Bộ giao công an địa phương tiếp nhận và ký hợp đồng lao động có thời hạn với các nhân sự. Sau đó, công an sẽ rà soát tiêu chuẩn, điều kiện để ký kết hợp đồng không thời hạn hoặc tuyển chọn, tiếp nhận vào ngành công an.

Với cơ sở đang thực hiện đa chức năng như cai nghiện ma túy, điều trị tâm thần, bảo trợ xã hội, ngành công an chỉ tiếp nhận chức năng, cơ sở vật chất và nhân sự về cai nghiện. Các chức năng khác sẽ do UBND cấp tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện và có phương án bố trí cơ sở vật chất, nhân sự.

Sau khi tiếp nhận, Hà Nội sáp nhập 7 cơ sở cai nghiện thành 4 cơ sở, TP HCM sáp nhập 3 cơ sở thành 2, Nghệ An sáp nhập 8 thành 3, Thái Nguyên sáp nhập 6 thành 1, Hải Phòng sáp nhập 3 thành 2, các địa phương còn lại có 2 cơ sở ghép thành 1. Riêng Thanh Hóa giữ nguyên 2 cơ sở.

Theo thống kê của Bộ Công an, hiện nay tổng số người nghi sử dụng trái phép chất ma tuý, sử dụng trái phép chất ma tuý, người nghiện, bị quản lý sau cai nghiện ma tuý là hơn 397.000 người. Trong đó số ngoài xã hội hơn 261.000 người (chiếm 65,6%); trong trại giam, tạm giam, tạm giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện là gần 137.000 người (chiếm 34,4%).

Cả nước hiện có 97 cơ sở cai nghiện ma tuý tại 60 địa phương. Tuy nhiên nhiều cơ sở đang quá tải và xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu thực tiễn. Bởi thế đã xảy ra nhiều vụ học viên gây rối, bỏ trốn.

Ngoài công tác quản lý cai nghiện, sắp tới Bộ Công an tiếp nhận các nhóm nhiệm vụ quản lý Nhà nước từ các bộ, ngành, gồm: bảo đảm an ninh hàng không; an toàn thông tin mạng; sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Phạm Dự