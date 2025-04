Cuộc sống bận rộn của mỹ nhân 'Eo biển xanh'

Brooke Shields còn là tác giả, xuất bản nhiều sách. Năm 2005, bà phát hành hồi ký Down Came the Rain: My Journey Through Postpartum Depression (2005), kể về giai đoạn chống chọi bệnh trầm cảm sau khi sinh con gái đầu lòng. 11 năm sau, bà ra mắt cuốn There Was a Little Girl: The Real Story of My Mother and Me​​​​​​, hé lộ mối quan hệ phức tạp giữa bà và mẹ - diễn viên Teri Shields.

Tháng 1, nghệ sĩ giới thiệu tác phẩm mới nhất - Brooke Shields Is Not Allowed To Get Old (Brooke Shields không được phép già đi) - xoay quanh những trải nghiệm, quan điểm của bà về định kiến tuổi tác ở nữ giới. Qua đó, diễn viên hy vọng độc giả thay đổi góc nhìn về lão hóa, giúp phụ nữ tự tin vào bản thân.

Ngoài ra, bà sáng tác hai truyện thiếu nhi Welcome to Your World, Baby (2008) và It's the Best Day Ever, Dad! (2009). Trò chuyện với Reuters năm 2008, Shields nói rằng viết sách cho trẻ khó hơn hồi ký.