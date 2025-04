Mỹ nhân 'Eo biển xanh' khoe hình thể với áo tắm

Brooke Shields - biểu tượng gợi cảm của thập niên 1980 - được khen vóc dáng đẹp khi diện bikini ở tuổi 60.

Trên Instagram ngày 9/4, nghệ sĩ gây chú ý khi đăng tải ảnh tạo dáng bên bờ biển Bahamas, thu hút hơn 60.000 lượt thích. Nhiều người khen Brooke Shields trẻ trung hơn tuổi thật, muốn xin bí quyết giữ nhan sắc của bà. Vài tài khoản nhận xét diễn viên vẫn rạng rỡ như hồi đóng Eo biển xanh, gợi nhớ vẻ đẹp thời son trẻ.

Brooke Shields tạo dáng trong bộ áo tắm của thương hiệu Sea Level Australia. Ảnh: Instagram Brooke Shields

Theo Women's Health, Brooke Shields chú trọng rèn luyện ngoại hình từ khi còn trẻ. Bà từng tập khiêu vũ để duy trì sắc vóc, sau đó chuyển sang một số bộ môn khác khi tuổi tác cao hơn. Ở tuổi 59, bà chọn tập pilates để duy trì vóc dáng, kết hợp một số bài tập rèn sức bền và giãn cơ. Nghệ sĩ thường đến phòng tập khoảng bốn đến năm lần một tuần.

Trailer phim tài liệu của Brooke Shields - Pretty Baby Trailer phim tài liệu "Pretty Baby". Dự án ra mắt năm 2023, xoay quanh cuộc đời, sự nghiệp của Brookie Shields từ khi còn ngôi sao nhí đến lúc trưởng thành. Video: ABC News

Người đẹp cũng áp dụng thói quen ăn uống lành mạnh, thường chia nhỏ bữa ăn trong ngày để cơ thể luôn no, đầy năng lượng. Bà hạn chế uống rượu, cố gắng ngủ tám tiếng một ngày và ưu tiên những gì tốt cho tinh thần. Trò chuyện với Women's Health năm 2024, nghệ sĩ nói: "Tôi thường tham gia các hoạt động mang lại niềm vui, thay vì làm những chuyện mang mục đích đạt một bước tiến nào đó".

Trong cuộc phỏng vấn với CBS đầu năm, Brooke Shields cho biết háo hức khi đón tuổi 60, cảm thấy như đang ở điểm khởi đầu của một giai đoạn mới. "Càng tự tin, bạn càng có nhiều cơ hội. Tuy nhiên, bạn không thể đạt được sự tự tin đó nếu không trải qua ngần ấy thời gian để đến được hôm nay", bà nói thêm.

Vóc dáng của Brooke Shields ở tuổi 56. Ảnh: Startrak Photos

Brooke Shields sinh năm 1965 tại New York, Mỹ, là con gái của nữ diễn viên Teri Shields và doanh nhân Frank Shields. Từ nhỏ, Brooke Shields được mẹ cho học nghệ thuật và bắt đầu đóng phim năm 12 tuổi. Năm 15 tuổi, Shields gây ồn ào với các bộ phim nhiều cảnh nóng như The Blue Lagoon (Eo biển xanh), Endless Love, để ngực trần tham gia chiến dịch quảng cáo của Calvin Klein. Giai đoạn 1981-1984, bà liên tiếp đoạt giải "Nghệ sĩ trẻ hay nhất" của People's Choice Award, trở thành mỹ nhân được săn đón bậc nhất trong thập niên 1980.

Hiện nghệ sĩ vẫn tham gia nhiều dự án nhưng không gây tiếng vang. Bộ phim gần nhất của bà là Mother of the Bride, ra mắt tháng 5/2024. Ngoài diễn xuất, bà còn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, xuất bản. Một số tác phẩm bà từng phát hành gồm như Down Came the Rain (2005), There Was a Little Girl (2016), mới nhất là Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old hồi tháng 1. Năm 2024, Brooke Shields sáng lập thương hiệu chăm sóc tóc Commence dành cho phụ nữ trên 40.

Phương Thảo (theo InStyle, Women's Health)