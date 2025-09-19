Cuộc phục kích của kẻ rình rập khiến 3 cảnh sát Mỹ thiệt mạng

Dù đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa, các sĩ quan tại hạt York vẫn không thể lường được việc họ bị phục kích khi truy bắt kẻ rình rập bạn gái cũ.

Các sĩ quan cảnh sát hạt York, bang Pennsylvania, chiều 17/9 tiếp cận một trang trại thuộc khu Spring Grove, thị trấn North Codorus, để truy tìm và thực hiện lệnh bắt Matthew Ruth, 24 tuổi, nghi phạm bị cáo buộc tội rình rập, theo dõi trái phép bạn gái cũ.

Người bạn gái cũ cho hay Ruth tối hôm trước đã rình mò quanh ngôi nhà của mẹ con cô, dùng ống nhòm quan sát từ xa. Sợ hãi, cô và mẹ quyết định bỏ trốn, đồng thời thông báo với cảnh sát.

Nhận được tin báo, các sĩ quan thuộc Sở Cảnh sát Khu vực Bắc York đã tới ngôi nhà vào tối muộn ngày 16/9. Camera giám sát ghi lại hình ảnh người này mặc đồ rằn ri và đeo một khẩu súng trường kiểu AR-15 vắt ngang ngực. Người phụ nữ đã nhận dạng kẻ rình rập là bạn trai cũ của cô, Ruth.

Các sĩ quan đã cố gắng tìm kiếm Ruth vào đêm 16/9 nhưng không thành công. Cảnh sát tìm thấy chiếc xe anh ta lái bị bỏ lại ở góc đường gần ngôi nhà. Người bạn gái cũ khẳng định "họ chỉ hẹn hò trong một thời gian ngắn và Ruth chưa bao giờ đến nhà cô, cũng như chưa từng được mời đến".

Các sĩ quan đã xin lệnh bắt người đàn ông này và được thẩm phán phê chuẩn. Do nghi phạm có vũ khí, khi tiếp cận hiện trường vào ngày 17/9, 6 cảnh sát hạt York thực thi lệnh bắt đã thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, cẩn thận rà soát hiện trường bằng máy bay không người lái (drone).

Tuy nhiên, drone đã không thể phát hiện được Ruth mặc đồ ngụy trang kiểu rằn ri đang ẩn nấp trong cánh đồng ngô gần đó.

Theo công tố viên hạt York Tim Barker, trong lúc tìm kiếm Ruth tại khu đất, các sĩ quan phát hiện cửa trước ngôi nhà của bạn gái cũ không khóa. Khi vừa mở cửa, họ lập tức rơi vào trận phục kích của Ruth.

"Ngay khi cánh cửa mở ra, Ruth liên tục bắn vào các sĩ quan bằng khẩu súng trường kiểu AR-15 lắp ống giảm thanh", Tim Baker, công tố viên hạt York, cho hay.

4 cảnh sát trúng đạn và ngã xuống, hai người còn lại nổ súng chống trả. Ruth lúc này di chuyển từ vị trí phục kích vào trong ngôi nhà và tiếp tục nổ súng, bắn trúng một sĩ quan nữa. Sĩ quan cuối cùng đã bắn gục được Ruth, sau đó chạy đi gọi chi viện và cấp cứu.

Ba cảnh sát, gồm sĩ quan Cody Becker, Mark Baker, Isaiah Emenheiser, đã thiệt mạng và hai sĩ quan bị thương nặng trong "cuộc phục kích tàn bạo" kéo dài khoảng hai phút. Nhà chức trách còn tìm thấy một con chó giống Labrador của người bạn gái cũ bị Ruth giết và vứt dưới tầng hầm ngôi nhà.

Có ít nhất 30 tiếng súng phát ra, nhân chứng Dave Miller cho biết. "Mọi thứ trông như vùng chiến sự vậy", anh nói.

Khi Ruth bị tiêu diệt, Miller đang nấp trong xe và chưa biết điều này. Tim anh đập thình thịch. "Tôi không thể tin những gì mình vừa thấy", anh kể. "Rồi tôi nhìn vào những luống ngô bên cạnh và nghĩ 'nếu họ chưa bắt được hắn, hắn có thể đang lẩn trốn và chạy xuyên qua cánh đồng ngô này'".

Theo công tố viên Barker, nhà chức trách đang tiếp tục điều tra các động cơ khác của kẻ tấn công. "Tuy nhiên, có một động cơ đã rõ ràng cho tất cả câu chuyện, đó chính là tai họa khủng khiếp từ bạo lực gia đình", ông nói. Barker cho hay Ruth không có bất kỳ tiền án tiền sự nào và sở hữu súng hợp pháp.

Vài giờ sau vụ nổ súng, những người dân đau buồn mang theo cờ Mỹ kéo nhau đến tập trung dọc một con phố ở Spring Grove để tham gia buổi tưởng niệm vinh danh những sĩ quan bị bắn chết. Sự việc xảy ra chỉ vài tháng sau khi một sĩ quan cũng thiệt mạng khi đấu súng với kẻ bắt con tin tại bệnh viện ở hạt York. Kẻ tấn công cũng bị tiêu diệt.

"Có mặt ở đây hôm nay cùng gia đình lực lượng thực thi pháp luật lần thứ hai trong năm, tôi chỉ muốn nói một cách rất chân thành rằng chúng tôi xin gửi lời chia buồn và cầu nguyện đến họ, đến gia đình những người đã khuất và gia đình các sĩ quan bị thương", đại tá Christopher Paris, ủy viên cảnh sát bang Pennsylvania, nói.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và đặc vụ từ Bộ Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ đang hỗ trợ các quan chức địa phương tiến hành cuộc điều tra, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi viết trên X vào chiều 17/9. "Bạo lực chống lại lực lượng thực thi pháp luật là một tai họa cho xã hội chúng ta và không bao giờ được dung thứ. Hãy cầu nguyện cho các sĩ quan", bà nói thêm.

Theo thống kê do FBI công bố vào tháng trước, số vụ tấn công được báo cáo nhằm vào các sĩ quan thực thi pháp luật năm 2024 đã đạt mức cao nhất trong 10 năm qua.

"Việc ba sĩ quan bị bắn chết ở hạt York, nơi tôi đã làm công tố viên trong nhiều năm và vẫn coi như nhà của mình, là điều không thể tin nổi", Tổng chưởng lý Pennsylvania Dave Sunday đăng trên X. "Cái chết của bất kỳ người thi hành công vụ nào cũng đều là một bi kịch tột cùng".

