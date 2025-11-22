Cuộc gặp giúp ông Trump và tân Thị trưởng New York 'hóa thù thành bạn'

Cuộc gặp đầu tiên tại Nhà Trắng diễn ra suôn sẻ, giúp ông Trump và Thị trưởng New York Mamdani xóa bỏ hiềm khích, thậm chí còn tán dương lẫn nhau.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/11 lần đầu tiên mời Thị trưởng New York Zohran Mamdani tới Nhà Trắng gặp mặt. Cuộc gặp thu hút sự chú ý, bởi ông Trump và Mamdani từ lâu đã mâu thuẫn gay gắt về đảng phái và chỉ trích quan điểm của nhau trong mọi vấn đề, từ nhập cư đến kinh tế.

Ngay khi đắc cử chức Thị trưởng New York hồi đầu tháng, ông Mamdani đã có phát biểu mang thông điệp "tuyên chiến" với Tổng thống Trump. Trong khi đó, ông chủ Nhà Trắng nhiều lần chỉ trích Mamdani là "người thất bại, không có kinh nghiệm" và dọa cắt ngân sách liên bang, điều động Vệ binh Quốc gia đến thành phố New York.

Tuy nhiên, cuộc gặp tại Nhà Trắng dường như đã thay đổi mọi thứ. Bất chấp khoảng cách về tuổi tác, ông Trump, 79 tuổi, và Mamdani, 34 tuổi, tỏ ra thân thiện khi họp báo chung và Tổng thống Mỹ đưa ra rất nhiều lời tán dương với Thị trưởng New York.

"Một số ý tưởng của cậu ấy thực ra cũng rất giống của tôi", ông Trump nói. "Tôi nghĩ Thị trưởng có thể làm một điều thực sự vĩ đại".

Khi một phóng viên chỉ ra rằng ông Trump từng đe dọa sẽ cắt ngân sách cho New York nếu Mamdani đắc cử, Tổng thống nói rằng ông hoàn toàn có thể "chơi lá bài đó nếu cần", nhưng nhấn mạnh điều này không cần thiết. "Tôi muốn giúp cậu ấy, chứ không phải làm tổn thương cậu ấy", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ đôi lúc còn giúp tân Thị trưởng New York tránh những câu hỏi khó từ phóng viên, đặc biệt là khi Mamdani bị đặt câu hỏi về việc có phải ông từng gọi ông Trump là "phát xít" hay không.

"Chẳng sao đâu, cậu cứ nói là phải", ông Trump đỡ lời. "Trả lời như vậy dễ dàng hơn là giải thích".

Khi một phóng viên nói rằng Mamdani từng gọi ông Trump là "bạo chúa", Tổng thống Mỹ lên tiếng: "Tôi từng bị gọi bằng những biệt danh tệ hơn nhiều".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và thị trưởng New York đắc cử Zohran Mamdani tại Nhà Trắng ngày 21/11. Ảnh: AFP

Thị trưởng New York cũng thể hiện sự nhã nhặn bất thường, khi không nêu lên những điểm bất đồng với ông Trump, mà chủ yếu nhấn mạnh vào chi phí sinh hoạt của người dân, vấn đề trọng điểm mà cả ông và Tổng thống đều quan tâm.

Mamdani đắc cử Thị trưởng với cam kết tập trung giải quyết chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở New York, thành phố lớn nhất Mỹ với 8,5 triệu dân. Dù thể hiện lập trường đối đầu, ông tuyên bố vẫn sẵn sàng làm việc với Tổng thống Trump để xử lý lạm phát.

Kết quả thăm dò do Reuters/Ipsos thực hiện ngày 14-17/11 cho thấy chỉ 26% người Mỹ cho rằng Tổng thống Trump đang kiểm soát tốt lạm phát. Một số nghị sĩ và chiến lược gia đảng Cộng hòa đã thúc giục Tổng thống tập trung nhiều hơn vào vấn đề này, cảnh báo đảng Cộng hòa có thể chịu tổn thất lớn trong bầu cử giữa kỳ năm sau.

Đội ngũ của Mamdani đã dành cả ngày 20/11 để chuẩn bị cho cuộc gặp. Họ trao đổi với Thống đốc bang New York Kathy Hochul, lãnh đạo Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer, lãnh đạo Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries và nhà hoạt động dân quyền Al Sharpton để bàn chiến lược. Ông Mamdani còn tham vấn với Robert Wolf, một đồng minh thân cận của cựu tổng thống Barack Obama.

Các trợ lý nói ông Trump cũng quyết tâm có một cuộc gặp thành công với Mamdani, nhiều lần nhắc đến tân Thị trưởng với thái độ tích cực trong các cuộc trao đổi cá nhân. Vài giờ trước cuộc gặp, ông Trump tiếp tục khen ngợi Mamdani khi trả lời phỏng vấn Fox News Radio.

Một trợ lý của Mamdani cho biết họ có chiến lược rõ ràng trong cuộc gặp, đó là tập trung vào chi phí sinh hoạt và những điểm có thể đồng thuận với Tổng thống Trump, nhấn mạnh các ưu tiên của thị trưởng đắc cử, thay vì khoét sâu vào những vấn đề bất đồng.

"Chúng tôi đã thảo luận về mục tiêu chung là có một thành phố an toàn, nơi mọi người có thể đi lại thoải mái", Elle Bisgaard-Church, chánh văn phòng tương lai của ông Mamdani, nói với đài NY1.

Theo bà Bisgaard-Church, Mamdani đã nêu lo ngại về cách thức chính quyền liên bang thực thi chính sách nhập cư, khẳng định New York sẽ tiếp tục các chính sách thân thiện với người nhập cư. Ông Mamdani và Tổng thống Trump ít nhất đồng tình một điểm là ưu tiên thực thi luật nhập cư với những cá nhân phạm tội bạo lực.

Tổng thống Trump khen ngợi chiến dịch của Mamdani, dù trước đó ông kêu gọi không bỏ phiếu cho chính trị gia này. Ông bất ngờ khi biết Mamdani muốn xây thêm nhiều tòa nhà ở New York.

"Tôi không thấy điều đó khi đọc báo và xem tin tức", ông Trump cho biết.

Ông chủ Nhà Trắng tin rằng thị trưởng đắc cử Mamdani sẽ đảm nhiệm rất tốt công việc.

"Tôi đã gặp một người rất lý trí, thật sự muốn đưa New York vĩ đại trở lại", ông Trump nói sau cuộc gặp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 21/11. Ảnh: AP

Kathryn Wylde, chủ tịch kiêm CEO Partnership for New York City, tổ chức phi lợi nhuận với thành viên là các lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu và nhà tuyển dụng lớn của thành phố, mô tả cuộc gặp là một thành công.

"Không có gì hứa hẹn hơn cho thành phố của chúng ta trong vài năm tới bằng kỹ năng lãnh đạo và sự kỷ luật mà tân Thị trưởng trẻ tuổi vừa thể hiện, khi bước ra từ cuộc gặp với Tổng thống và có được những trao đổi mang tính tích cực rõ ràng", bà Wylde nhận định.

"Chúng tôi đồng tình với nhau nhiều thứ hơn tôi nghĩ", ông Trump nói về cuộc gặp với Mamdani. "Chúng tôi có một điểm chung là đều muốn thành phố này của chúng ta sẽ phát triển thật tốt".

Như Tâm (Theo AP, Politico, WSJ)