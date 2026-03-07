Cuộc đua Thiết kế phục trang xuất sắc Oscar 2026

"Frankenstein" đứng trước cơ hội lớn nhất giành tượng vàng hạng mục Thiết kế phục trang xuất sắc Oscar 2026.

Lễ trao giải lần thứ 98 sẽ diễn ra vào ngày 15/3 tại Nhà hát Dolby California (Mỹ), truyền hình trực tiếp trên kênh ABC tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Danh hài Conan O'Brien trở lại dẫn chương trình lần hai.

Ở hạng mục Thiết kế Phục trang xuất sắc, Variety đánh giá dẫn đầu là Frankenstein do nhà thiết kế Kate Hawley đảm nhận, cơ hội còn lại được chia cho Hamnet và Avatar: Fire and Ash. Marty Supreme, Sinners được cho là ít khả năng giành chiến thắng.

Nhân vật Elizabeth diện trang phục xanh lam, gợi hình ảnh vỏ kén côn trùng, trang sức tóc lông vũ liên tưởng đến đôi cánh bảo vệ trong "Frankenstein". Ảnh: Netflix

Theo Harper's Bazaar, thế giới phục trang trong Frankenstein mang phong cách thời kỳ Victoria kết hợp giải phẫu học với gam màu tươi sáng rực rỡ. Mỗi bộ y phục thể hiện tinh thần Phục hưng giao thoa nghệ thuật cổ điển.

Điểm nhấn đắt giá là sự đối lập giữa các nhân vật. Nếu giới khoa học khoác lên mình những thiết kế phức tạp với lớp vải nặng nề, biểu trưng cho sự uy quyền và trí tuệ, trang phục của quái vật lại toát lên vẻ lầm lũi. Những lớp áo sờn rách, bẩn thỉu được xếp chồng lên nhau một cách tỉ mỉ, thể hiện vẻ đau đớn của nhân vật.

Sự kết hợp giữa chất gothic và phong cách công nghệ hiện đại đã giúp bộ phim càn quét giải thưởng tại Costume Designers Guild Awards, trở thành ứng viên hàng đầu cho tượng vàng Oscar năm nay.

Trong Hamnet, nhà thiết kế Malgosia Turzanska đã tạo nên một bữa tiệc thị giác khi lồng ghép hơi thở hiện đại vào những phom dáng cổ xưa của thế kỷ 16.

Turzanska vay mượn ngôn ngữ thời trang đương đại để kể chuyện. Từ những chiếc áo jerkin chần bông lấy cảm hứng từ đồ thể thao, đến chiếc mũ bonnet mang dáng dấp áo hoodie của thanh thiếu niên ngày nay. Nhân vật Agnes hiện lên gai góc với phong cách punk nổi loạn, khoác chiếc corset làm từ sợi vỏ cây, lột tả vẻ hoang dã. Nhà thiết kế còn sử dụng kỹ thuật cắt laser trên da, tạo nên những vết rạch sâu, tượng trưng sự gặm nhấm của bi kịch, hay lớp đất sét khô bong tróc trên áo của Will hàm ý cho sự giải thoát và tan vỡ tâm hồn.

Hành trình cảm xúc của các nhân vật còn được khắc họa qua bảng màu biến thiên: Từ sắc đỏ rực thể hiện vẻ mãnh liệt của sự sống chuyển dần sang tông tím nâu khi bi kịch ập đến. Bằng cách để trang phục cùng "thở" với nhân vật, Hamnet đem tới trải nghiệm gần gũi cho khán giả.

Trailer 'Marty Supreme' Trailer "Marty Supreme". Video: A24

Hollywood Reporter nhận xét phục trang trong Marty Supreme là một bản giao hưởng giữa tính xác thực lịch sử và sự sáng tạo. Thông qua các tư liệu đen trắng về thập niên 1940, nhà thiết kế Bellizzi đã tô màu cho thời kỳ này trên phim bằng nhiều sắc độ ấn tượng.

Đội ngũ 50 nghệ nhân đã chế tác thủ công hàng nghìn bộ đồ thay vì thuê mướn, nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ và độ bền cho các phân cảnh hành động. Phong cách của Marty (Timothée Chalamet) được khắc họa qua những bộ suit dáng hộp mạnh mẽ, toát lên vẻ tham vọng của một "kẻ lừa đảo" đường phố. Trong khi đó, nhân vật của Gwyneth Paltrow lại mang vẻ vương giả, diện những món đồ cổ điển quý giá từ tủ đồ của nhà thiết kế.

Từ việc tái tạo những bộ đồng phục đội bóng rổ Mỹ Harlem Globetrotters đến việc sử dụng album ảnh gia đình ở bối cảnh Nhật Bản, phục trang trong phim đã mô tả sát thực giai đoạn nhiều biến động của xã hội.

Dưới bàn tay của nhà thiết kế đoạt giải Oscar Ruth E. Carter, phục trang trong phim kinh dị lịch sử Sinners không chỉ đơn thuần là quần áo, mà là linh hồn tái hiện vùng Mississippi thập niên 1930 biến động. Carter đã khéo dệt nên câu chuyện về kỷ nguyên Jim Crow thông qua bảng màu tối giản gồm đỏ, trắng và xanh dương, lấy cảm hứng từ những bức ảnh tư liệu quý giá về các gia đình da màu miền Nam.

Trích đoạn trailer 'Sinners' - có tài tử Michael B. Jordan Trailer "Sinners". Video: Warner Bros.

Lột tả sự khắc nghiệt của tầng lớp nông dân lĩnh canh, Carter cho diễn viên quần chúng mặc những bộ đồ cũ xắn gấu và rộng thùng thình. Để tính chân thực được đẩy lên cao, êkíp còn dùng bình xịt tạo hiệu ứng mồ hôi cho các nhân vật giữa không gian oi ả.

Theo Variety, từ những bộ đồ vũ công Zulu kết nối với nguồn cội châu Phi đến từng nếp nhăn trên áo, phục trang đã trở thành công cụ kể chuyện về di sản và khát vọng tự do. Carter chứng minh rằng sự thô ráp, cũ kỹ của quần áo đồng điệu với chiều sâu của dòng nhạc Blues.

Với Avatar: Fire and Ash, thiết kế phục trang là sự giao thoa giữa thủ công truyền thống và công nghệ tương lai. Nhà thiết kế Deborah L. Scott đã chọn một hướng tiếp cận khác biệt: chế tác hàng nghìn mẫu vật thật từ lông vũ, vỏ sò và da thuộc trước khi chuyển hóa chúng thành phiên bản kỹ thuật số. Những nguyên mẫu này giúp đội ngũ kỹ xảo hiểu rõ cách chất liệu tương tác với gió, nước và chuyển động cơ thể, mang lại vẻ sống động vượt xa các phần mềm mô phỏng đơn thuần.

Trang phục của các bộ tộc Na’vi trong "Avatar: Fire and Ash". Ảnh: 20th Century Studios

Điểm thú vị là phục trang không chỉ hoàn tất trước khi bấm máy mà còn tiếp tục thay đổi trong hậu kỳ dựa trên diễn xuất của diễn viên. Càng ứng dụng công nghệ cao, vai trò của kỹ năng thủ công càng trở nên quan trọng để xử lý những chi tiết nhỏ như dấu vết phân hủy trên đá, hay kỹ thuật tết dây.

Khi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ công bố đề cử Oscar cho hạng mục Thiết kế phục trang, sự xuất hiện của Avatar: Fire and Ash nhanh chóng gây tranh luận vì các bộ cánh không tồn tại ngoài đời thực. Đây được xem là sự thay đổi trong tư duy đánh giá nghệ thuật điện ảnh, mở rộng định nghĩa về nghề thiết kế phục trang.

Sao Mai