Cuộc đua Phim xuất sắc Oscar 2026

MỹGiới quan sát cho rằng hạng mục Phim xuất sắc Oscar lần 98 là cuộc cạnh tranh sít sao giữa "Sinners" và "One Battle After Another".

Mùa giải Oscar lần 98 bước vào giai đoạn bỏ phiếu, trước khi công bố người chiến thắng vào tối 15/3 giờ địa phương (sáng 16/3 giờ Hà Nội). Theo Variety, những kết quả mới nhất từ các giải thưởng tiền Oscar tạo nên cục diện rõ rệt giữa hai tác phẩm cùng do Warner Bros. phát hành.

Hôm 28/2, One Battle After Another của đạo diễn Paul Thomas Anderson giành giải cao nhất tại Hiệp hội Nhà sản xuất Mỹ (PGA). Bộ phim thắng Critics' Choice Awards, Quả Cầu Vàng, BAFTA 2026, cho thấy mức độ ủng hộ ổn định từ giới phê bình trong suốt mùa giải.

Giới phê bình nhận định tác phẩm có kịch bản chặt chẽ, cách kể chuyện và phong cách dàn dựng phù hợp với thị hiếu của các thành viên Viện Hàn lâm. Với cấu trúc ba hồi, dự án dõi theo quá trình nhân vật chính tìm lại bản ngã, đối diện mất mát quá khứ trong bối cảnh con gái ruột bị bắt cóc. Dù nội dung đề cập nhiều vấn đề như xu hướng chuyên quyền, tham nhũng và nhập cư, cách triển khai giúp mạch phim tương đối dễ theo dõi.

Paul Thomas Anderson đã nhận 11 đề cử Oscar trong sự nghiệp nhưng chưa từng giành chiến thắng. Với tác phẩm lần này, nhiều nhà phê bình cho rằng ông khó có thể bị Viện Hàn lâm tiếp tục bỏ qua. Phim còn được dự đoán thắng các hạng mục Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản chuyển thể xuất sắc và Dựng phim xuất sắc.

Trong khi đó, Sinners tạo dấu ấn khi nhận 16 đề cử, nhiều nhất trong kỳ Oscar năm nay và cũng là con số kỷ lục trong lịch sử giải thưởng. Tác phẩm xuất hiện ở hầu hết các hạng mục quan trọng, cho thấy sự đồng thuận từ nhiều nhánh chuyên môn.

Đạo diễn Ryan Coogler dùng truyền thuyết ma cà rồng ẩn dụ cho nạn phân biệt chủng tộc và sự chiếm đoạt văn hóa. Nhà làm phim pha trộn nhiều thể loại như chính kịch, lịch sử, kinh dị và hành động dưới nền âm nhạc dân gian Mỹ đầu thế kỷ 20. Với lối kể chuyện tuyến tính, Coogler tập trung xây dựng thế giới nhân vật nửa đầu phim, phản ánh nhiều vấn đề xã hội giai đoạn này. Ngoài giải quan trọng nhất, tác phẩm được kỳ vọng nhận tượng vàng Kịch bản gốc xuất sắc, Quay phim xuất sắc, Nhạc phim xuất sắc.

Dự án ghi nhận doanh thu toàn cầu gần 370 triệu USD, trở thành một trong số ít tác phẩm có kịch bản gốc đạt thành tích thương mại cao trong thời gian gần đây. Thành công này được xem là điểm cộng trong bối cảnh ngành công nghiệp đang tìm kiếm những lựa chọn mới, thay vì phụ thuộc vào thương hiệu có sẵn.

Xét về thống kê, One Battle After Another và Sinners đang dựa trên hai nhóm tiền lệ khác nhau. Trong lịch sử Oscar, chưa từng có bộ phim nào cùng lúc giành các giải Critics' Choice Awards, Quả Cầu Vàng, BAFTA, các nghiệp đoàn đạo diễn, nhà sản xuất và biên kịch, diễn viên mà không thắng Phim xuất sắc. One Battle After Another đang có đủ chuỗi giải thưởng này, vì vậy nếu quy luật tiếp tục duy trì, bộ phim hoàn toàn có thể được xướng tên ở vị trí cao nhất.

Mặt khác, chưa từng có bộ phim nào cùng lúc giành giải ACE Eddie của Hiệp hội Biên tập viên Điện ảnh Mỹ, giải thưởng của nghiệp đoàn diễn viên (SAG) và nghiệp đoàn sản xuất (PGA) mà lại không chiến thắng hạng mục quan trọng nhất Oscar. Sinners hiện có đủ ba giải thưởng này. Do đó, kết quả giải Phim xuất sắc năm nay sẽ đánh dấu lần đầu một trong hai xu hướng trên bị phá vỡ.

Ngoài hai tác phẩm đang dẫn đầu các bảng dự đoán, Hamnet của đạo diễn Chlóe Zhao là đề cử đáng chú ý. Tuy nhiên, bộ phim chưa tạo được lợi thế rõ ràng ở các giải tiền Oscar. Các phim còn lại trong top 10 như Sentimental Value, Marty Supreme hay Frankenstein được xem là có cơ hội giành chiến thắng ở một số hạng mục về kỹ thuật và diễn xuất.

Oscar - giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ - là sự kiện phim ảnh nổi tiếng và uy tín bậc nhất thế giới. Lễ trao giải lần thứ 98 sẽ tổ chức vào ngày 15/3 tại Nhà hát Dolby California (Mỹ), truyền hình trực tiếp trên kênh ABC tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Danh hài Conan O'Brien trở lại dẫn chương trình lần hai.

