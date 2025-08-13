Cuộc đua doanh số xe bán tải thị trường Việt tháng 7

Toyota Hilux leo lên hạng hai, đẩy Mitsubishi Triton xuống hạng ba, Ford Ranger duy trì doanh số bán chạy tại Việt Nam.

Theo báo cáo bán hàng của VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam), tổng doanh số xe bán tải tháng 7 bàn giao 2.302 xe, tăng trưởng 13,3% so với tháng 6 bán tổng 2.031 xe. Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ Toyota Hilux, Ford Ranger, Isuzu D-Max. Riêng Mitsubishi Triton giảm doanh số tháng 7 so với tháng 6.

Hilux ghi nhận một tháng kinh doanh thành công, từ vị trí thứ ba của tháng trước leo lên thứ hai trong tháng 7. Doanh số Hilux tăng từ 280 xe của tháng 6 lên 390 xe vào tháng 7, tương ứng mức tăng trưởng 39,3%.

D-Max của Isuzu cũng ghi nhận mức tăng nhẹ từ 31 xe lên 42 xe, tương ứng tỷ lệ tăng 35,5%. Đây là con số tăng trưởng thứ hai trong phân khúc xe bán tải tháng 7. Mặc dù doanh số của D-Max còn khá khiêm tốn, nhưng đây là một tín hiệu tích cực của mẫu xe nhà Isuzu đang từng bước cải thiện thị phần.

Ranger tiếp tục khẳng định vị thế "vua bán tải" tại thị trường Việt Nam. Doanh số Ranger tháng 7 bán được 1.598 xe, trong khi tháng 6 chỉ bàn giao 1.403 xe, tương ứng mức tăng trưởng 13,9%. Với thị phần vượt trội, mẫu bán tải của Ford vẫn là mẫu xe dẫn dắt thị trường.

Trong khi đó, Triton lại chứng kiến sự sụt giảm doanh số. Mẫu bán tải của Mitsubishi giảm từ 317 xe của tháng 6 xuống 272 xe trong tháng 7, tương ứng tỷ lệ giảm 14,2%.

Toyota Hilux có mức tăng trưởng doanh số lớn nhất phân khúc trong tháng 7. Ảnh: TMV

Qua 7 tháng đầu năm 2025, Ford Ranger vẫn giữ vị trí dẫn đầu với khoảng cách vượt trội về doanh số so với các đối thủ còn lại, khẳng định sự yêu thích của người tiêu dùng với mẫu xe này với lũy kế cộng dồn 9.383 xe. Mitsubishi Triton và Toyota Hilux cạnh tranh sát sao ở vị trí thứ hai và thứ ba với doanh số tương ứng 2.088 xe và 1.863 xe. Isuzu D-Max ở cuối bảng xếp hạng doanh số với 297 xe bán ra từ đầu năm.

Minh Vũ