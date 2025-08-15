Cuộc đời tươi sáng, ngắn ngủi của Miss Universe Nga

Hoa hậu Kseniya Alexandrova thiệt mạng ở tuổi 31 vì tai nạn giao thông va chạm với nai sừng tấm, dang dở giấc mơ sinh con và học tập.

Theo Ura News, Kseniya Alexandrova qua đời sau một tháng điều trị trong phòng chăm sóc tích cực, tang lễ cô diễn ra ngày 15/8.

Vợ chồng cô gặp tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc tại thành phố Tver, Nga, tối 16/7. Một con nai sừng tấm nặng hơn 400 kg từ vành đai rừng lao ra đường, va chạm với xe hơi. Cú va đập khiến kính xe vỡ nát, Kseniya Alexandrova, ngồi ở ghế phụ, bị thương nặng ở đầu, chấn thương sọ não.

Kseniya Alexandrova và chồng, Ilya. Ảnh: VK

Chồng của người mẫu - Ilya - bị thương nhẹ, không nguy hiểm tính mạng. Ilya cho biết khi xảy ra sự việc, xe di chuyển ở đoạn đường đang được tu sửa, không có rào chắn động vật hoang dã.

Giai đoạn điều trị, người thân và bạn bè luôn bên cạnh Kseniya Alexandrova, hy vọng kỳ tích. Cô trải qua những ngày hôn mê, hồi tỉnh nhưng hôn mê trở lại. Sau những ca phẫu thuật phức tạp, người mẫu không qua khỏi.

Trước khi mất, Kseniya Alexandrova trải qua 5 tháng tân hôn tràn ngập hạnh phúc, tiếng cười. Ilya cầu hôn người mẫu năm 2024 ở Paris, nhẫn cưới kim cương trị giá 4 triệu rub (hơn 1,3 tỷ đồng). Hôn lễ diễn ra hồi tháng 3 tại điền trang gần Moskva.

Vợ chồng Kseniya Alexandrova ngày cưới Vợ chồng Kseniya Alexandrova ngày cưới. Video: VK

Sau đám cưới, người mẫu nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ một sự kiện lại có thể đọng lại dư âm trong lòng lâu đến vậy. Tôi nhớ từng giây từng phút và dường như còn lâng lâng trong cảm xúc khi đó. Một ngày tràn ngập tình yêu thương, niềm vui và sự chân thành". Vợ chồng hưởng tuần trăng mật tại Maldives.

Theo trang Women, Kseniya Alexandrova sống những ngày tươi sáng nhưng ngắn ngủi. Cô mơ ước sớm có con, xây dựng mái ấm hạnh phúc. Người mẫu và Ilya đồng điệu tâm hồn, cùng đam mê ngành tâm lý học.

Kseniya Alexandrova dang dở mơ ước làm mẹ. Ảnh: VK

Kseniya Alexandrova được đồng nghiệp nhận xét hội tụ học vấn và vẻ đẹp ngoại hình. Cô sinh năm 1994 tại Moskva, tốt nghiệp ngành Tài chính và Tín dụng tại Đại học Kinh tế Nga Plekhanov năm 2016. Với đam mê nghệ thuật, người đẹp tham gia khóa học tại trường Điện ảnh và Truyền hình Ostankino.

Năm 2017, cô gái thi Miss Russia và đoạt giải Á hậu 1. Cô chinh phục giám khảo nhờ sự duyên dáng, thông minh và tự tin. Cùng năm, người đẹp được trao danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Nga, thi Miss Universe quốc tế. Dù không đoạt giải tại đấu trường nhan sắc, Kseniya Alexandrova trở thành người mẫu sáng giá tại quê nhà.

Kseniya Alexandrova trên sàn diễn thời trang. Ảnh: Women

Bên cạnh công việc ở làng mẫu, truyền hình, cô luôn ý thức cần trau dồi kiến thức, phát triển bản thân. Năm 2020, người đẹp lấy bằng cử nhân ngành Tâm lý học tại Đại học Sư phạm Quốc gia Moskva. Cô gặp bạn đời cũng ở khóa Tâm lý học. Kseniya Alexandrova quan tâm các vấn đề xã hội và hướng đến những hoạt động từ thiện giúp đỡ người mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ mồ côi.

Sau khi người mẫu qua đời, Violetta Tyurkina - phó ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Nga - viết trên trang cá nhân: "Một thiên thần không còn nữa. Hãy trân trọng những người thân yêu của bạn vì không ai biết ngày cuối cùng bên nhau là ngày nào".

* Ảnh: Vẻ rạng rỡ của Kseniya Alexandrova

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Nga chia buồn với người thân của Kseniya Alexandrova, cho biết trong mắt đồng nghiệp và bạn bè, cô sáng suốt, rạng rỡ và giàu nghị lực, mang sự ấm áp cho người xung quanh. Đại diện công ty quản lý của cô viết: "Với chúng tôi, cô ấy mãi mãi là biểu tượng của vẻ đẹp, sự tử tế và sức mạnh từ bên trong".

Như Anh (theo Ura News, Women)