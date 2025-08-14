Hoa hậu Hoàn vũ Nga tử vong ở tuổi 31

Người mẫu Kseniya Alexandrova, đại diện Nga tại Miss Universe 2017, đột ngột qua đời sau 5 tháng kết hôn.

Trên tài khoản Instagram của Modus VivendiS - công ty quản lý người mẫu, người đại diện cho biết cô mất ngày 13/8, nguyên nhân chưa được tiết lộ. Trong mắt đồng nghiệp và bạn bè, Kseniya Alexandrova sáng suốt, rạng rỡ và giàu nghị lực, mang sự ấm áp cho người xung quanh.

Hoa hậu Kseniya Alexandrova. Ảnh: Modus VivendiS

Người quản lý viết: "Với chúng tôi, cô ấy mãi mãi là biểu tượng của vẻ đẹp, sự tử tế và sức mạnh từ bên trong. Xin gửi lời chia buồn tới gia đình, bạn bè của Kseniya".

Nhiều khán giả cho biết sốc khi hay tin, vì Kseniya Alexandrova vốn hoạt động sôi nổi ở làng mốt, lưu dấu ấn với vẻ ngọt ngào, các bộ ảnh thời trang lộng lẫy. Bài đăng cuối của Kseniya Alexandrova trên trang cá nhân là vào ngày 4/7.

Kseniya Alexandrova chụp hình cưới Kseniya Alexandrova chụp hình cưới. Video: Beze Wedding

Cô tốt nghiệp Kinh tế Nga Plekhanov chuyên ngành Tài chính năm 2016, sau đó học cử nhân Tâm lý học tại Đại học Sư phạm Quốc gia Moskva. Năm 2017, người đẹp thi Miss Russia và đoạt giải Á hậu 1. Cùng năm, cô được trao danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Nga, thi Miss Universe quốc tế. Ngoài vai trò người mẫu, cô là MC, nhà tâm lý học. Kseniya Alexandrova tổ chức hôn lễ hồi tháng 3.

Như Anh