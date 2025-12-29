Cuộc đời tự do của huyền thoại Brigitte Bardot

Giai đoạn đỉnh cao của Brigitte Bardot, một khảo sát cho thấy 47% cuộc trò chuyện ở Pháp xoay quanh bà, 41% còn lại là về chính trị.

Minh tinh người Pháp qua đời tại nhà riêng ở Saint-Tropez ngày 28/12, ở tuổi 91. Trước đó một tháng, bà nhập viện do vấn đề sức khỏe. Sự ra đi của bà khiến người hâm mộ tiếc nuối bởi Brigitte Bardot từ lâu được xem là biểu tượng của điện ảnh Pháp và thế giới.

Brigitte Bardot trên phim trường "Contempt" năm 1963. Ảnh: Rome Paris Films

Theo Guardian, trong ký ức của giới phê bình điện ảnh thập niên 1950-1960, Bardot không chỉ có gương mặt đẹp mà còn tỏa ra tinh thần tự do qua diễn xuất.

Một trong những bộ phim đưa Bardot từ gương mặt triển vọng lên tầm ngôi sao toàn cầu là Et Dieu... créa la femme (Và Chúa đã tạo ra đàn bà), do đạo diễn Roger Vadim thực hiện, qua đó thể hiện rõ nét phóng khoáng của bà. Nhân vật Juliette trong tác phẩm không tìm kiếm sự an toàn, không hy sinh vì đàn ông mà cô chỉ làm điều mình muốn. Sự buông thả ấy, đặt trong bối cảnh điện ảnh thời bấy giờ, được nhiều cây bút phê bình nhận xét là hành vi nổi loạn vượt ra ngoài khuôn khổ màn ảnh, phản chiếu nước Pháp đang dần thoát khỏi các chuẩn mực tư sản bảo thủ.

Juliette gợi cảm, bốc đồng nhưng chất chứa tổn thương nội tâm. Khác với hình ảnh phụ nữ mang vẻ nhẹ nhàng, thôn quê lúc bấy giờ, Bardot trẻ trung và tinh nghịch. Nhân vật này gợi mở một kiểu nữ tính vượt khỏi các khuôn mẫu và không còn chịu sự chi phối từ góc nhìn nam giới.

Khi đóng Contempt (Khinh miệt, 1963) của Jean-Luc Godard, Bardot phá vỡ những quy ước điện ảnh về tình yêu và hôn nhân. Nhân vật Camille quyết định chấm dứt tình cảm với chồng chỉ vì cảm xúc đã thay đổi. Cách tiếp cận này phản ánh thực tế: trong thế giới hiện đại, phụ nữ có quyền lựa chọn cách sống, không cần biện minh cho hành động của mình. Diễn xuất của Bardot mang sắc thái lạnh lùng, dứt khoát, không dựa vào bi kịch hay sự thương hại để tạo cảm xúc.

Trailer 'And God Created Woman' (1956) Trailer "Et Dieu... créa la femme" (tên tiếng Anh là "And God Created Woman", 1956) Video: Cocinor

Variety nhận định so với Marilyn Monroe - ngôi sao hàng đầu nhưng vẫn chịu ảnh hưởng của những chuẩn mực cũ, Bardot đại diện cho hình ảnh táo bạo, phản ánh hơi hướng cởi mở của thập niên 1960. Sự tự do ấy còn thể hiện ở cách bà làm chủ ngôn ngữ hình thể và cách xuất hiện trước công chúng.

Bardot từng cho biết bà không kiểm soát hay xây dựng nhân vật một cách có chủ đích mà diễn xuất dựa trên cảm xúc khi đứng trước bạn diễn. Thành công lớn tại thị trường Mỹ đưa Bardot trở thành tên tuổi lớn, đại diện cho văn hóa Pháp ở phạm vi quốc tế. Tuy nhiên, ngoài hai tác phẩm trên, phần lớn dự án của Bardot không đặt nặng sự phức tạp về cốt truyện. Nhiều bộ phim chủ yếu khai thác hình thể và vẻ gợi cảm, với trang phục hở hang hoặc các cảnh nô đùa dưới ánh nắng.

Dù không diễn xuất từ lâu, ảnh hưởng của bà vẫn hiện rõ ở nhiều thế hệ diễn viên sau này như Maria Schneider, Nancy Allen, Dominique Sanda, Uma Thurman, Adèle Exarchopoulos hay Sydney Sweeney. Bardot tạo ra cách thể hiện nữ tính mới, nơi nhân vật mang tinh thần phóng khoáng, ý thức về bản thân và tự chủ cuộc đời.

Điện ảnh chưa bao giờ là niềm đam mê lớn với Bardot. Sau khi đóng hơn 40 bộ phim, bà dừng sự nghiệp ở tuổi 40, lần cuối xuất hiện là ở Don Juan (1973). Trong cuộc trò chuyện với Vanity Fair năm 2012 sau gần bốn thập niên ngưng diễn xuất, bà cho biết: "Thật may là tôi đã dừng lại. Marilyn Monroe hay Romy Schneider, phần lớn nữ diễn viên vĩ đại đều gặp phải kết cục bi thảm. Khi nói lời tạm biệt với công việc này, tôi đã cứu mạng mình".

Vẻ đẹp thời trẻ của minh tinh Brigitte Bardot Vẻ đẹp thời trẻ của minh tinh Brigitte Bardot. Video: Pathé/YouTube Simply Happy

Ngoài sự nghiệp, đời sống riêng tư của Bardot là tâm điểm chú ý. Theo Guardian, trong giai đoạn đỉnh cao của bà, một khảo sát cho thấy 47% cuộc trò chuyện tại Pháp xoay quanh Bardot, còn 41% là về chính trị. Những cuộc hôn nhân, mối quan hệ tình cảm và các giai đoạn trầm cảm của bà thu hút sự quan tâm của công chúng Pháp.

Ở tuổi 16, minh tinh từng gây sức ép buộc gia đình chấp nhận cuộc hôn nhân với đạo diễn Roger Vadim. Sau đó, bà có nhiều mối quan hệ tình cảm với các nghệ sĩ nổi tiếng, kết hôn diễn viên Jacques Charrier và có một con trai tên Nicolas. Cuộc hôn nhân thứ ba của Bardot là với triệu phú người Đức Gunter Sachs, từ năm 1966 đến 1969. Khi đang kết hôn với Sachs, bà có mối quan hệ ngắn ngủi với nhạc sĩ Serge Gainsbourg. Năm 1992, bà và ông Bernard d'Ormale, cố vấn của cựu lãnh đạo đảng Mặt trận Quốc gia Jean-Marie Le Pen, làm lễ cưới tại một nhà thờ hẻo lánh ở Na Uy.

Sau khi rời làng phim, Bardot năng nổ trong các hoạt động bảo vệ động vật. Bà lên án việc săn giết hải cẩu non, phản đối thí nghiệm trên động vật và các hình thức chăn nuôi công nghiệp. Năm 1986, diễn viên thành lập Quỹ Brigitte Bardot, bán nhiều tài sản và kỷ vật cá nhân để ủng hộ cho quỹ.

Nhà hoạt động môi trường Paul Watson, từng đồng hành Bardot trong nhiều chiến dịch, nhận xét bà là "người bạn của thế giới động vật". Bardot từng nói bà đồng cảm với các loài vật bị săn đuổi, bởi bản thân từng trải qua cảm giác bị bủa vây và đối xử khắc nghiệt dưới ánh đèn danh vọng.

Sau khi bà qua đời, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết trên trang cá nhân: "Những bộ phim, giọng nói, vẻ đẹp và cả những nỗi buồn, lòng nhiệt thành dành cho động vật, Brigitte Bardot là hiện thân của một cuộc sống tự do".

Quế Chi (theo Variety, AP, Guardian)