Cuộc đời Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn sinh ngày 5/3/1934 trong gia đình theo đạo Công giáo ở Hòa Thành, Cà Mau. Ông là anh cả trong nhà có ba anh em.
Chiều qua (22/3), Đức Hồng y qua đời tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn lúc 17h22, thọ 92 tuổi, sau thời gian chống chọi bệnh tật. Trước đó ông nhập viện cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy do xuất huyết dạ dày, bệnh tim mạch, hoại tử chân.
Tháng 5/1965, ông được Giám mục Cần Thờ Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang truyền chức linh mục tại nhà thờ Chánh toà Giáo phận Cần Thơ.
Ông đảm trách việc đào tạo các linh mục trong 28 năm. Giảng dạy tại Tiểu chủng viện Á thánh Quý (Cái Răng, Cần Thơ) và rồi được bổ nhiệm làm Giám đốc cơ sở vào năm 1974.
Từ 1988-1993, ông làm Giám đốc Đại chủng viện Thánh Quý, chịu trách nhiệm đào tạo linh mục cho ba giáo phận Cần Thơ, Long Xuyên và Vĩnh Long.
Xen kẽ quãng thời gian đào tạo linh mục, ông được cử đi du học ngành Quản trị giáo dục tại đại học Công Giáo Loyola Marymount ở Los Angeles, Hoa Kỳ, từ năm 1968-1971.
Trong cuộc sống, Đức Hồng y luôn giản dị và gần gũi. Ông Bùi Hồng Phúc là người cắt tóc cho ngài từ năm 1998-2021.
Ông Phúc kể, thời gian đầu khi cha về làm Tổng giám mục thường đi cắt tóc ở tiệm vỉa hè gần Nhà thờ Đức Bà. Sau này được người quen giới thiệu, ông Phúc có cơ duyên phục vụ. Theo ông Phúc, khi cắt tóc Đức Hồng y không yêu cầu gì, chỉ cần gọn gàng và giữ một kiểu suốt 24 năm. "Mỗi lúc cắt tóc, cha ngồi sẵn ở ngoài sân, chỉ cần dùng tông đơ và kéo", ông nói. Ảnh: Bùi Hồng Sơn
Dù ở cương vị nào, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn luôn dành sự quan tâm đến cộng đồng dân Chúa, gắn kết tu sĩ ở khắp nơi.
Sơ Mari Lang (người đứng thứ ba tính từ bên phải sang) tại Tu hội nữ tu bác ái thánh Vinh Sơn ở Nhật vẫn lưu lại lần ngài đến thăm cộng đoàn vào năm 2007. Lúc này, khi gặp các sơ là người Nhật, ông đã cùng ăn uống, chủ động trò chuyện để tạo thiện cảm. Ảnh: Sơ Mari Lang
Ngày 27/5/2025, thánh lễ tạ ơn mừng 60 năm linh mục cho Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn, diễn ra tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn. Thánh lễ do Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ tế. Đến nay, ông có 61 năm Linh mục, 33 năm Giám mục và 23 năm Hồng y.
Theo cáo phó, thánh lễ an táng Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn lúc 8h30 ngày 27/3.
Đình Văn
Ảnh tư liệu Tổng giáo phận Sài Gòn