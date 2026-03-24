Cuộc đời Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn sinh ngày 5/3/1934 trong gia đình theo đạo Công giáo ở Hòa Thành, Cà Mau. Ông là anh cả trong nhà có ba anh em.

Chiều qua (22/3), Đức Hồng y qua đời tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn lúc 17h22, thọ 92 tuổi, sau thời gian chống chọi bệnh tật. Trước đó ông nhập viện cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy do xuất huyết dạ dày, bệnh tim mạch, hoại tử chân.