Cuộc đời đa sắc màu của Michael Jordan

Bộ phim “The Last Dance” mới lên sóng Netflix phần nào khắc họa được hành trình đưa Michael Jordan trở thành cầu thủ bóng rổ hay nhất lịch sử. Dưới đây là một số tổng hợp khác về cuộc sống hậu trường của ông.

Michael Jordan xây dựng gia tài khổng lồ từ những hợp đồng tài trợ kếch xù. Ảnh: Reuters.

VĐV đầu tiên trở thành tỷ phú USD

Sau khi kết thúc sự nghiệp huy hoàng với sáu chiếc nhẫn vô địch NBA, Michael Jordan ký hợp đồng tài trợ giày với Nike. Sau này, chữ ký ấy biến ông trở thành cựu vận động viên giàu nhất thế giới.

Trong suốt sự nghiệp thi đấu cho Chicago Bulls và Washington Wizards, Jordan nhận chưa tới 100 triệu USD tiền lương. Tuy nhiên, sau khi rời sân bóng vào năm 2003, huyền thoại sinh năm 1963 đã tạo ra khối tài sản lên đến 2,1 tỷ USD, trở thành VĐV đầu tiên gia nhập câu lạc bộ tỷ phú USD. Ông sở hữu nhiều bất động sản trên khắp nước Mỹ, mở một sân golf và nhiều nhà hàng.

Nợ 1,2 triệu USD vì chơi golf

Không chỉ là một nhà kinh doanh thông minh, Michael Jordan còn được biết đến là một tay cờ bạc số má. Cựu hậu vệ Chicago Bulls từng dính vào khoản nợ lên đến 1,2 triệu USD sau vài buổi chơi golf.

Michael Jordan từng bỏ qua chuyến thăm Nhà Trắng chỉ để đánh golf và cá cược với trùm ma túy. Ảnh: AP.

Cuốn sách "Michael & Me: Our Gambling Addiction.. My Cry For Help" (Michael và tôi, thói mê đỏ đen của chúng tôi... Cầu xin sự giúp đỡ) tiết lộ một loạt vấn đề về thói nghiện cá cược của Jordan. Cuốn sách đề cập đến chi tiết Jordan nợ tới 1,2 triệu USD sau 10 ngày liên tiếp chơi golf và cá cược lên đến 100.000 USD mỗi hố. Sau đó, khoản nợ được giảm xuống còn 300.000 USD.

Mất 5 triệu USD sau một đêm tại Las Vegas

Nếu con số 300.000 USD không phải vấn đề lớn đối với một người giàu có như Michael Jordan, hẳn khoản thua cược lên đến 5 triệu USD sẽ khiến nhiều người giật mình. Jordan thường xuyên dành thời gian tại các sòng bạc trong lúc còn thi đấu chuyên nghiệp và có lúc đánh cược xuyên màn đêm ngay trước các trận đấu của Chicago Bulls.

Jordan (cầm xì gà) từng đặt cược tới 100.000 USD cho trò oẳn tù tì. Ảnh: Fadeaway World.

Huyền thoại 57 tuổi còn sẵn sàng cá cược về tất cả mọi thứ có thể. Jordan thậm chí từng thách các đồng đội đoán xem hành lý của ai ra ngoài đầu tiên tại sân bay.

Những con số nêu trên không chỉ cho thấy mức độ giàu có của cầu thủ sáu lần giành danh hiệu MVP chung kết NBA, mà còn chứng tỏ ông rất ghét thua cuộc.

Suýt bị Tiger Woods xa lánh...

Khi Tiger Woods nổi tiếng vào những năm 1990, anh nhanh chóng trở thành một siêu sao trong giới thể thao và thu hút sự chú ý của Michael Jordan. Trong cuốn tự truyện mang tên "Tiger Woods", golfer huyền thoại Mỹ tiết lộ từng được khuyên phải tránh xa ngôi sao Chicago Bulls. John Merchant, luật sư từng giúp đỡ gia đình Woods khi golfer 44 tuổi còn theo học ở Đại học Stanford, là người đưa ra lời cảnh báo.

"Michael có thể là cầu thủ bóng rổ hay nhất", Yahoo Sports dẫn lời Merchant. "Nhưng ngoài ra, anh ta không giỏi bất cứ gì khác. Không hề! Và Michael nổi tiếng từ rất lâu, nên anh ta sẽ lợi dụng cậu".

Tiger Woods (trái) và Michael Jordan sau nay trở thành bạn thân. Ảnh: AP.

... nhưng lại trở thành bạn thân và dạy Tiger Woods cách tán tỉnh phụ nữ

Dẫu vậy, Woods lại coi Jordan là thần tượng trong những năm cắp sách tới trường. Woods bỏ qua lời cảnh báo, giữ mối quan hệ khăng khít với huyền thoại Chicago Bulls. Trước khi scandal tình ái bùng nổ năm 2009, golfer 82 lần vô địch PGA Tour được những người bạn thân mô tả là ngại giao tiếp xã hội, đặc biệt khi tiếp xúc với phụ nữ.

Theo ESPN, Woods đã đi cùng Jordan và siêu sao bóng chày Derek Jeter tới một hộp đêm vào năm 1999 và hỏi cách nói chuyện với phụ nữ. Với ánh mắt bối rối, Jordan và Jeter đã nhìn nhau trước khi đưa ra lời khuyên: "Cứ bảo họ rằng cậu là Tiger Woods".

Cầu thủ đầu tiên sở hữu một đội bóng NBA

Ba năm sau khi giải nghệ, Michael Jordan mua lại một phần đội bóng Charlotte Bobcats trước khi trở thành cổ đông lớn thứ hai chỉ sau Robert L. Jackson. Năm 2010, cựu cầu thủ sáu lần vô địch NBA bày tỏ ý muốn kiểm soát đội bóng.

Tháng Hai năm đó, điều ước của huyền thoại sinh năm 1963 trở thành hiện thực. Jordan là cầu thủ đầu tiên trở thành cổ đông lớn nhất tại một câu lạc bộ ở giải bóng rổ nhà nghề Mỹ. Kể từ khi Charlotte Bobcats đổi tên thành Hornets năm 2014, Jordan vẫn giữ quyền kiểm soát câu lạc bộ nhưng đã bán một lượng cổ phần nhỏ cho bộ đôi Gabe Plotkin và Daniel Sundheim.

Đấu khẩu với cựu Tổng thống Bill Clinton trên sân golf

Giống như trên sân bóng rổ, Michael Jordan cũng hiếu thắng và sẵn sàng đấu khẩu với bất cứ ai, kể cả khi đó là cựu Tổng thống Mỹ. Trong một buổi giao lưu với Bill Clinton, Jordan hỏi: "Ông định đánh từ tee (điểm phát bóng) của các bé gái à?". Sau đó, Jordan buộc cựu Tổng thống phải bước lên vị trí phát bóng của các vận động viên chuyên nghiệp.

Jordan (trái) và Clinton thường xuyên chơi golf cùng nhau. Ảnh: PGA.

Sau khi cười lớn, Clinton nghe theo cựu cầu thủ Chicago Bulls và cả hai chơi hết 18 hố golf. Trong lúc ấy, Jordan thường xuyên châm lửa hút xì gà. Huyền thoại bóng rổ 57 tuổi thừa nhận bản thân hút khoảng sáu điếu mỗi ngày.

Không thèm chụp ảnh với người hâm mộ nổi tiếng

Khi rapper Chamillionaire gặp Michael Jordan tại một bữa tiệc, ngôi sao hip hop 40 tuổi không ngần ngại xin được chụp ảnh cùng người hùng một thuở, nhưng bị từ chối thẳng thừng. Rapper từng giành giải Grammy 2007 kể rằng anh từng bỏ ra 7.000 USD để mua một chiếc áo đấu của Jordan, nhưng chỉ nhận được lời đáp trả: "Nếu cậu trả 15.000 USD ngay bây giờ cho một chiếc áo của tôi, tôi sẵn sàng chụp ảnh với cậu".

Nhân Đạt (theo Sports Mail)