Cuộc đời Celine Dion qua hồi ký

Tác phẩm khắc họa chân thật con người Celine Dion đằng sau ánh hào quang, kể về tình yêu với chồng Rene Angeli - quản lý đồng thời là bạn tâm giao của cô, những dấu ấn của Celine trong cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc. Bằng ngôn từ gần gũi, cuốn sách đưa độc giả tới những câu chuyện cảm động và hài hước, khó khăn và thăng hoa.

Trong sách, Celine nói nhiều nhất về chồng cô. Rene Angelil đã giúp Celine tạo ra những ca khúc lay động trái tim nhiều thế hệ. Tôn vinh và trân trọng tình yêu là chủ đề chính trong mọi bài hát của Celine Dion, từ những bản hit đình đám đến các ca khúc khác nằm trong mỗi album.

Celine nói về nỗi đau kinh hoàng khi bác sĩ thông báo Rene bị ung thư. Bước ngoặt ấy khiến danh ca chọn dừng sự nghiệp ca hát một thời gian để chăm sóc chồng. Tự nhận là người nghiện căng thẳng, cuộc sống gắn với sân khấu và sự hâm mộ của khán giả, ánh hào quang của người nổi tiếng, Celine đối mặt nhiều khó khăn từ khi chồng phát bệnh.

Đương đầu với thử thách và sóng gió, cô nhận ra rằng dù trong khoảnh khắc đau đớn, đáng sợ hay tồi tệ, hạnh phúc vẫn sẽ tỏa sáng lấp lánh khi chúng ta biết yêu thương. Chính điều này khiến hai vợ chồng không từ bỏ việc sinh con. Trước đợt hóa trị đầu tiên của Rene, Celine đã tìm hiểu thủ tục thụ tinh trong ống nghiệm. Cuối cùng điều kỳ diệu cũng tới, con trai họ - René-Charles - chào đời năm 2001.

Dù trải qua quãng thời gian đau khổ, Celine Dion biết ơn vì những may mắn nhận được. Thuở nhỏ, cô sống trong vòng tay yêu thương của đại gia đình - bố mẹ và 13 anh chị, trong đó mẹ là người đầu tiên định hướng cô theo âm nhạc. Celine cũng nhận được sự hỗ trợ và dìu dắt của nhiều nhạc sĩ, nhà sản xuất tài năng từ những bước đi đầu tiên.

My Heart Will Go On "My Heart Will Go On" do Celine Dion hát. Video: Filledagreat

Celine Dion (sinh năm 1968) là ca sĩ người Canada và có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới. Cô đã phát hành một số album tiếng Anh và tiếng Pháp cùng những bản hit như The Power of Love, Because You Loved Me, Where Does My Heart Beat Now?... Cô cũng thể hiện hai ca khúc kinh điển My Heart Will Go On - nhạc phim Titanic (1997) và Beauty and the Beast.