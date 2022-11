12 nữ ca sĩ giàu nhất thế giới

Trang SCMP hôm 2/11 công bố danh sách những giọng ca nữ giàu nhất thế giới hiện nay. Tỷ phú Rihanna tiếp tục dẫn đầu với khối tài sản ròng khoảng 1,7 tỷ USD. Cô thuộc nhóm ca sĩ có doanh thu cao nhất thế giới, với hơn 250 triệu bản thu được bán ra. Giọng ca gốc Barbados từng đoạt chín giải Grammy, 13 giải American Music, 12 giải Billboard Music và giữ sáu kỷ lục Guinness. Từ năm 2016, Rihanna gác lại sự nghiệp ca hát để tập trung kinh doanh. Khối tài sản của cô chủ yếu đến từ các công ty thời trang và mỹ phẩm Trang SCMP hôm 2/11 công bố danh sách những giọng ca nữ giàu nhất thế giới hiện nay. Tỷ phú Rihanna tiếp tục dẫn đầu với khối tài sản ròng khoảng 1,7 tỷ USD. Cô thuộc nhóm ca sĩ có doanh thu cao nhất thế giới, với hơn 250 triệu bản thu được bán ra. Giọng ca gốc Barbados từng đoạt chín giải Grammy, 13 giải American Music, 12 giải Billboard Music và giữ sáu kỷ lục Guinness. Từ năm 2016, Rihanna gác lại sự nghiệp ca hát để tập trung kinh doanh. Khối tài sản của cô chủ yếu đến từ các công ty thời trang và mỹ phẩm

MV Visualizer "Lift Me Up" - Rihanna Sáng tác mới "Lift Me Up" của Rihanna, ra mắt tháng 10. Video: Rihanna Youtube

Madonna từng giữ vị trí số một bảng xếp hạng trước khi bị Rihanna vượt qua năm 2019. "Nữ hoàng nhạc pop" hiện có khối tài sản ròng khoảng 850 triệu USD sau hơn 40 năm hoạt động trong làng nhạc cùng nhiều bản hit bất hủ. Madonna từng giữ vị trí số một bảng xếp hạng trước khi bị Rihanna vượt qua năm 2019. "Nữ hoàng nhạc pop" hiện có khối tài sản ròng khoảng 850 triệu USD sau hơn 40 năm hoạt động trong làng nhạc cùng nhiều bản hit bất hủ.

'Like A Prayer' - Madonna MV "Just Like A Prayer". Video: YouTube Madonna

Diva người Canada - Celine Dion - đứng hạng ba trong danh sách với khối tài sản 800 triệu USD. Trong sự nghiệp, cô bán hơn 220 triệu bản album. Tuy nhiên, phần lớn thu nhập của giọng ca "All By Myself" đến từ chuỗi show ăn khách tại Las Vegas (Mỹ). Diva người Canada - Celine Dion - đứng hạng ba trong danh sách với khối tài sản 800 triệu USD. Trong sự nghiệp, cô bán hơn 220 triệu bản album. Tuy nhiên, phần lớn thu nhập của giọng ca "All By Myself" đến từ chuỗi show ăn khách tại Las Vegas (Mỹ).

'My Heart Will Go On' - Celine Dion Celine Dion hát "I Heart Will Go On". Video: Titanic Memorial

Beyonce sở hữu khối tài sản khoảng 500 triệu USD. Ngoài sự nghiệp âm nhạc, nữ ca sĩ kiếm tiền qua các khoản đầu tư cùng chồng - Jay Z. Hai người có nhiều cổ phần tại các công ty lớn như Samsung, Ford... Beyonce cũng sở hữu thương hiệu thời trang, nước hoa riêng. Beyonce sở hữu khối tài sản khoảng 500 triệu USD. Ngoài sự nghiệp âm nhạc, nữ ca sĩ kiếm tiền qua các khoản đầu tư cùng chồng - Jay Z. Hai người có nhiều cổ phần tại các công ty lớn như Samsung, Ford... Beyonce cũng sở hữu thương hiệu thời trang, nước hoa riêng.

Beyonce - 'Crazy in Love' Beyonce hát "Crazy In Love". Video: YouTube Beyonce

Danh ca gốc Cuba - Gloria Estefan - đồng hạng năm trong danh sách cùng Beyonce với 500 triệu USD. Cô là một trong những giọng ca thành công nhất thập niên 1980, đứng đầu các bảng xếp hạng cả tiếng Anh và Tây Ban Nha. Ngoài ca hát, Estefan cũng thành công với nghề viết sách, chủ yếu là các tác phẩm cho trẻ em và dạy nấu ăn. Danh ca gốc Cuba - Gloria Estefan - đồng hạng năm trong danh sách cùng Beyonce với 500 triệu USD. Cô là một trong những giọng ca thành công nhất thập niên 1980, đứng đầu các bảng xếp hạng cả tiếng Anh và Tây Ban Nha. Ngoài ca hát, Estefan cũng thành công với nghề viết sách, chủ yếu là các tác phẩm cho trẻ em và dạy nấu ăn.

Ca sĩ kiêm nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham sở hữu khối tài sản khoảng 450 triệu USD. Cô bước vào làng giải trí với tư cách thành viên nhóm nhạc Spice Girls. Tuy nhiên, Victoria chủ yếu kiếm tiền nhờ sự nghiệp thiết kế và bán quần áo. Ca sĩ kiêm nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham sở hữu khối tài sản khoảng 450 triệu USD. Cô bước vào làng giải trí với tư cách thành viên nhóm nhạc Spice Girls. Tuy nhiên, Victoria chủ yếu kiếm tiền nhờ sự nghiệp thiết kế và bán quần áo.

'2 Become 1' - Spice Girls MV "2 Become 1" của nhóm Spice Girls. Video: Spice Girls

Barbra Streisand đứng hạng bảy với khối tài sản khoảng 400 triệu USD. Danh ca người Mỹ kiếm tiền chủ yếu nhờ các show diễn cháy vé suốt nhiều thập niên. Cô cũng sở hữu một số bất động sản tại Mỹ có giá trị hàng chục triệu USD. Barbra Streisand đứng hạng bảy với khối tài sản khoảng 400 triệu USD. Danh ca người Mỹ kiếm tiền chủ yếu nhờ các show diễn cháy vé suốt nhiều thập niên. Cô cũng sở hữu một số bất động sản tại Mỹ có giá trị hàng chục triệu USD.

Barbra Streisand trong 'A Star is Born' 1976 Barbra Streisand hát "Evergreen" trong "A Star Is Born" (1976). Video: YouTube Barbra Streisand

Jennifer Lopez đứng đồng hạng bảy cùng Barbra Streisand với 400 triệu USD. Cô là một trong những nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Mỹ, thành công trong nhiều lĩnh vực như ca hát, đóng phim, thời trang. Jennifer Lopez đứng đồng hạng bảy cùng Barbra Streisand với 400 triệu USD. Cô là một trong những nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Mỹ, thành công trong nhiều lĩnh vực như ca hát, đóng phim, thời trang.

Jennifer Lopez và Shakira - Super Bowl 2020 Jennifer Lopez và Shakira biểu diễn show Super Bowl. Video: NFL

Giống Jennifer Lopez và Barbra Streisand, Shania Twain hiện sở hữu khối tài sản khoảng 400 triệu USD. Dù không còn nhiều sản phầm nổi bật sau thập niên 1990, giọng ca 57 tuổi vẫn đứng vững trong danh sách những diva giàu nhất thế giới. Giống Jennifer Lopez và Barbra Streisand, Shania Twain hiện sở hữu khối tài sản khoảng 400 triệu USD. Dù không còn nhiều sản phầm nổi bật sau thập niên 1990, giọng ca 57 tuổi vẫn đứng vững trong danh sách những diva giàu nhất thế giới.

'You're Still The One' - Shaina Twain Shania Twain hát ""You''re Still The One"". Video: Youtube Shania Twain

Taylor Swift hiện thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới với album "Midnights" mới ra mắt. Cô hiện có khối tài sản khoảng 400 triệu USD. Khối tài sản của Swift tăng nhanh chóng những năm gần đây nhờ hợp đồng âm nhạc mới với Universal Music, cho phép cô sở hữu toàn bộ bản quyền các sáng tác mới kể từ album "Lover" (2019) đến nay. Taylor Swift hiện thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới với album "Midnights" mới ra mắt. Cô hiện có khối tài sản khoảng 400 triệu USD. Khối tài sản của Swift tăng nhanh chóng những năm gần đây nhờ hợp đồng âm nhạc mới với Universal Music, cho phép cô sở hữu toàn bộ bản quyền các sáng tác mới kể từ album "Lover" (2019) đến nay.

Taylor Swift - Willow MV "Willow". Video: Taylor Swift Youtube

Danh ca Cher đứng hạng 11 trong danh sách với tài sản khoảng 360 triệu USD. Ngoài ca hát, cô kiếm hàng triệu USD từ những dự án phim ăn khách như "Burlesque", "Moonstruck". Danh ca Cher đứng hạng 11 trong danh sách với tài sản khoảng 360 triệu USD. Ngoài ca hát, cô kiếm hàng triệu USD từ những dự án phim ăn khách như "Burlesque", "Moonstruck".

Cher xuất hiện trong phim ca nhạc nổi tiếng ‘Mamma Mia 2’ Cher xuất hiện trong phim ca nhạc nổi tiếng "Mama Mia 2". Video: Movie clips

"Nữ hoàng nhạc Giáng sinh" Mariah Carey sở hữu khối tài sản ròng 340 triệu USD. Theo Celebrity Net Worth, cô kiếm thêm khoảng 600.000 USD mỗi năm nhờ bản quyền ca khúc "All I Want For Christmas". Carey hiện là nữ ca sĩ ăn khách thứ hai mọi thời, chỉ xếp sau Madonna. "Nữ hoàng nhạc Giáng sinh" Mariah Carey sở hữu khối tài sản ròng 340 triệu USD. Theo Celebrity Net Worth, cô kiếm thêm khoảng 600.000 USD mỗi năm nhờ bản quyền ca khúc "All I Want For Christmas". Carey hiện là nữ ca sĩ ăn khách thứ hai mọi thời, chỉ xếp sau Madonna.

MV "All I want for Christmas is you" - Mariah Carey Ca khúc "All I Want For Christmas Is You". Video: Mariah Carey Youtube