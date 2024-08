Cuộc chơi công nghệ kết hợp thời trang xa xỉ của Chung Thanh Phong

Nhà thiết kế Chung Thanh Phong đem tới trải nghiệm mới bằng công nghệ bullet time, máy bay không người lái khi làm show Haute Couture.

Tối 26/8, Chung Thanh Phong ra mắt giới mộ điệu 80 thiết kế Haute Couture bản giới hạn trong show I Dreamed A Dream. Bộ sưu tập mất sáu tháng hoàn thiện, lấy cảm hứng từ giấc mơ của người con gái về những bộ váy cổ tích hóa hiện thực trong ngày cưới.

Một số mẫu váy cưới trong show "I Dreamed A Dream". Ảnh: Tee Le, Hoàng Phúc Team

Show gây ấn tượng về cách thức dàn dựng khi áp dụng công nghệ hiện đại. Thay vì thảm đỏ, nhà thiết kế dựng một trường quay bullet time - hiệu ứng điện ảnh đánh lừa thị giác khiến người xem có cảm giác con người và cảnh vật xung quay đều bất động, thời gian chậm lại. Mỗi khách mời tạo dáng trước 150 chiếc máy ảnh để tạo ra các video mang vẻ ảo như AI. Bullet time được áp dụng lần đầu tiên trong phim Ma trận năm 1999, thuật ngữ bullet time (viên đạn thời gian) được dùng để gọi tên hiệu ứng này từ đó tới nay.

Khả Ngân tạo dáng ở show Chung Thanh Phong Khả Ngân tạo dáng ở trường quay với hiệu ứng bullet time. Video: Nhân vật cung cấp

Chung Thanh Phong còn là nhà thiết kế Việt đầu tiên thực hiện drone show kéo dài gần 10 phút trên bầu trời Đà Nẵng để cảm ơn 140 khách VIP khi show kết thúc. Đúng 21h15 phút, trên nền nhạc điện tử, 400 chiếc máy bay không người lái bay lên từ bờ biển trong tiếng hò reo của khán giả, lần lượt tạo hình. Màn trình diễn khép lại với dòng chữ "Deeply Thankful".

Chung Thanh Phong dùng drone show để cảm ơn khách mời Màn trình diễn drone cuối show của Chung Thanh Phong. Video: Ý Ly

Nhà thiết kế chọn khán phòng cưới độc đáo của một khu nghỉ dưỡng cao cấp để dựng sàn catwalk mô phỏng thế giới siêu thực mang âm hưởng futuristic với khối tinh thể trong suốt. Đạo diễn Nguyễn Hiếu Tâm áp dụng nghệ thuật origami, tạo các khối liền mạch bằng Alu gương - chất liệu phản chiếu chân thực và khó tạo hình. Thách thức lớn nhất của sân khấu nằm ở việc dung hòa ánh sáng của đèn điện ảnh và ánh sáng thực từ trần nhà trong suốt.

Với bộ sưu tập, nhà thiết kế sử dụng in 3D nhằm tạo ra các chi tiết nơ hoặc hoa văn. Thay vì chế tác theo cách truyền thống, in 3D nhằm tạo ra các phụ kiện, trang sức đang là xu hướng hot của thế giới. Draping - một trong những kỹ thuật quan trọng của thời trang cho thấy tay nghề của nhà mốt - được thể hiện trên nhiều bộ đầm dạ hội và cưới bất đối xứng hay trễ vai.

H'Hen Niê làm vedette show 'I Dreamed A Dream' của Chung Thanh Phong H'Hen Niê đảm nhận vị trí vedette trong show. Video: Ý Ly

Bên cạnh sở trường dựng phom váy áo corset, Chung Thanh Phong mở rộng với các kỹ thuật chưa từng thực hiện trước đó, gồm cắt laser từ các mảnh sequin để tạo hình cánh bướm, đính hạt tạo hình hoa linh lan, hoa hồng. Anh đẩy mạnh những phom váy tạo cảm giác bay bổng như đầm công chúa xòe rộng, đầm dáng cột tôn chiều cao, đầm xẻ ngực sâu tạo vẻ quyến rũ. Nhà thiết kế khai thác vải nhập từ Italy đắt đỏ gồm liquid metallic mang hiệu ứng bóng loáng như nước (còn gọi là vải nước), organza, voan lưới, ren, satin, metallic.

Chung Thanh Phong hòa vào dòng chảy xu hướng của thế giới bằng cách chọn cánh bướm làm điểm nhấn xuyên suốt bộ sưu tập. Từ năm 2022 đến nay, bươm bướm - hình ảnh đặc trưng trong thời trang thập niên 2000 - quay trở lại gây bão làng mốt toàn cầu. Loài vật này còn đại diện cho phong cách fairycore (phong cách thần tiên) - một trong những mốt nổi bật của mùa hè năm nay, bắt nguồn từ mong muốn cuộc sống yên bình, hòa mình vào thiên nhiên.

Nhà thiết kế thể hiện hình ảnh này bằng các bộ đầm đính thủ công pha lê, cườm, sequin do những người thợ lão luyện thực hiện trong hàng trăm giờ. Bộ trang phục tốn công sức nhất do Hoa hậu H'Hen Niê trình diễn do tám người thợ hoàn thành trong một tháng rưỡi.

Bộ sưu tập I Dreamed A Dream

Đầm cưới của Chung Thanh Phong phối vòng kim cương Rose Garden Elegance đồng bộ khuyên tai. Ảnh: Tee Le, Hoàng Phúc Team

Mức độ xa xỉ còn được thể hiện bằng 37 mẫu trang sức kim cương do Chung Thanh Phong kết hợp với một nhà chế tác trang sức thiết kế riêng cho váy cưới. Bộ sưu tập chế tác trong ba tháng, trong đó có 20 mẫu thuộc phiên bản giới hạn. Thiết kế Rose Garden Elegance thể hiện ước mơ cuộc hôn nhân viên mãn là mẫu đắt nhất, trị giá 3,5 tỷ đồng, được tạo nên từ vàng trắng 18K đính gần 1.800 viên kim cương có trọng lượng 70 carat.

Ý Ly