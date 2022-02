Cuộc biểu tình làm tê liệt thủ đô Canada

Cảnh sát đứng gác khi công nhân đặt rào chắn bằng bê tông nhằm tạo điều kiện cho xe khẩn cấp tiếp cận dọc phố O'Connor, giữa các cuộc biểu tình hôm 5/2.

Thị trưởng Ottawa hôm 6/2 ban bố tình trạng khẩn cấp, cho thấy "mối nguy hiểm và mức độ đe dọa nghiêm trọng đối với an toàn và an ninh của cư dân do các cuộc biểu tình đang diễn ra".