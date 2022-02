Thủ đô Canada ban bố tình trạng khẩn cấp vì biểu tình

Thị trưởng Ottawa, thủ đô Canada, ngày 6/2 ban bố tình trạng khẩn cấp do các cuộc biểu tình phản đối những hạn chế chống dịch "vượt khỏi tầm kiểm soát".

Những người biểu tình, là các tài xế xe tải, tới Ottawa từ hôm 29/1. Họ đỗ phương tiện của mình trên đường phố và dựng lều lán khiến thủ đô Canada bị tê liệt.

Thị trưởng Jim Watson đã ban bố tình trạng khẩn cấp, cho thấy "mối nguy hiểm và mức độ đe dọa nghiêm trọng đối với an toàn và an ninh của cư dân do các cuộc biểu tình đang diễn ra", một thông báo từ thành phố có đoạn.

Những chiếc xe tải tham gia biểu tình dừng trước rào chắn của cảnh sát ở thủ đô Ottawa, Canada, ngày 1/2. Ảnh: Canadian Press.

Watson cho biết tình hình đã "hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát", thêm rằng số lượng người biểu tình "vượt xa quân số cảnh sát" của thủ đô. Ông mô tả các tài xế xe tải là những người "vô cảm" khi liên tục "bấm còi, hú còi báo động và bắn pháo hoa, biến cuộc biểu tình thành một bữa tiệc".

Biểu tình ban đầu nổ ra nhằm phản đối yêu cầu tiêm vaccine với những tài xế xe tải xuyên biên giới, sau đó biến thành phong trào chống lại các biện pháp y tế công cộng của chính phủ nhằm ứng phó với đại dịch Covid-19, cổ súy cho xu hướng chống tiêm chủng.

Người dân ở thủ đô của Canada gần đây liên tục phàn nàn về tiếng còi hơi ầm ĩ và việc họ bị những người biểu tình quấy rối, lăng mạ hoặc chặn đường.

Tuy nhiên, các tài xế xe tải và những người ủng hộ họ vẫn chưa có ý định dừng lại, khẳng định biểu tình sẽ tiếp diễn cho tới khi các hạn chế Covid-19 được dỡ bỏ.

Tương tự, biểu tình cũng diễn ra ở Toronto, Quebec và Winnipeg hôm 5/6 nhưng với quy mô nhỏ hơn. Cảnh sát ở Quebec cho hay khoảng 30 chiếc xe tải lớn đã chặn một con đường lớn của thành phố. Giới chức cảnh báo các tài xế sẽ phải nhận án phạt nếu không sớm di chuyển xe.

Cảnh sát trưởng Ottawa Peter Sloly cho hay ông đang thiếu nguồn lực để chấm dứt cái mà ông gọi là "một cuộc vây hãm" thủ đô, đồng thời yêu cầu tiếp viện.

"Nhóm người này là mối đe dọa đối với nền dân chủ của chúng ta," thành viên hội đồng thành phố Diane Deans nói về những người biểu tình. "Những gì chúng ta đang thấy không chỉ còn là vấn đề của thành phố Ottawa, đây là một cuộc nổi dậy trên toàn quốc. Đây là sự điên rồ".

Cảnh sát cho biết đã viết khoảng 450 vé phạt kể từ sáng 5/2 cho một loạt các vi phạm, chủ yếu là nhỏ, như gây tiếng ồn quá mức hay sử dụng pháo hoa. Họ cũng đang mở 97 cuộc điều tra về các tội danh hình sự có thể được đưa ra.

Vũ Hoàng (Theo AFP)