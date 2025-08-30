Cúm mùa có thể bùng phát vào thu

Thời tiết giao mùa, mưa nắng thất thường rất dễ nhiễm cúm, nhất là trẻ em, người già, người mắc bệnh nền.

Tiến sĩ, bác sĩ Đào Hữu Nam, Trưởng Khoa Điều trị tích cực, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết cúm mùa không còn giới hạn theo mùa mà xuất hiện quanh năm, song bùng phát mạnh vào mùa thu.

Số trẻ em mắc cúm nhập viện trong tháng 9-10 thường tăng cao, đặc biệt tại các thành phố lớn - nơi mật độ dân cư cao và thời tiết biến động thất thường. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng cảnh báo cúm mùa năm nay có xu hướng diễn tiến phức tạp hơn, với nhiều ca biến chứng phải thở máy và chăm sóc tích cực, tạo áp lực lớn lên hệ thống y tế.

Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận số trẻ đến khám vì cúm mùa tăng đột biến trong hai tháng qua. Nhiều trường hợp nhập viện do biến chứng viêm phổi, viêm tai giữa, co giật do sốt cao. Đây là những biến chứng nguy hiểm thường gặp ở trẻ em mắc cúm.

Cúm mùa thường khởi phát với các triệu chứng: Sốt, ho khan, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, đau cơ. Ở trẻ em và người có bệnh nền, bệnh có thể tiến triển nhanh, biến chứng nặng như viêm phổi, suy hô hấp, viêm cơ tim, viêm não, mất nước, bội nhiễm vi khuẩn đường hô hấp.

Tiến sĩ Đoàn Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết cúm lây lan nhanh qua đường hô hấp, nhất là trong cộng đồng có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Tỷ lệ tử vong và nhập viện do cúm cao gấp nhiều lần ở người lớn tuổi và người bệnh nền so với nhóm khác. Người trên 65 tuổi có nguy cơ tử vong do cúm cao gấp 7 lần so với nhóm 50-64 tuổi. Sau nhiễm cúm, nguy cơ nhồi máu cơ tim tăng 6-10 lần, nguy cơ đột quỵ tăng 3-10 lần, đặc biệt trong tuần đầu.

Người bệnh mạn tính như tiểu đường, COPD cũng dễ mắc cúm và gặp biến chứng nghiêm trọng. Phụ nữ mang thai nhiễm cúm ảnh hưởng sức khỏe mẹ và đe dọa sự phát triển của thai nhi. Trẻ nhỏ dưới 5 tuổi dễ mắc cúm và chuyển biến nặng, đồng thời là nguồn lây lan trong cộng đồng.

Một bé trai tiêm phòng cúm mùa. Ảnh: Dương Ngân

Theo các chuyên gia, tháng 9, 10 là giai đoạn chuyển mùa, độ ẩm không khí giảm, nhiệt độ hạ thấp, tạo điều kiện lý tưởng để virus tồn tại và lan truyền qua không khí. Thời điểm này cũng là lúc học sinh, sinh viên trở lại trường học, các cơ quan, công sở đông đúc trở lại sau kỳ nghỉ hè. Môi trường đông người và ít lưu thông không khí trở thành ổ dịch thuận lợi để virus lây truyền qua đường hô hấp.

Tiêm vaccine phòng cúm hàng năm vẫn là biện pháp hiệu quả nhất để giảm nguy cơ mắc và nhập viện. Cụ thể, đối với bệnh nhân đái tháo đường, tiêm vaccine cúm giúp giảm 72% biến chứng nặng ở nhóm dưới 65 tuổi. Người bệnh tim mạch, vaccine giúp phòng ngừa nhồi máu cơ tim và đột quỵ, những biến cố có thể xảy ra nhiều tháng sau khi nhiễm cúm. Bệnh nhân COPD, tiêm ngừa giúp giảm số đợt kịch phát, giảm tỷ lệ nhập viện.

Vì vậy, tất cả trẻ từ 6 tháng tuổi, người lớn trên 65 tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh mạn tính nên được tiêm phòng cúm mỗi năm. Ngoài tiêm vaccine, cần lưu ý rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Che miệng khi ho, hạn chế tiếp xúc gần khi có triệu chứng cúm. Đeo khẩu trang nơi công cộng, đặc biệt khi trẻ đến trường hoặc khu vui chơi đông đúc. Giữ nhà cửa thông thoáng, vệ sinh đồ chơi và vật dụng sinh hoạt thường xuyên. Đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ, giúp tăng cường sức đề kháng cho trẻ.

Lê Nga