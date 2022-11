Cục thuế TP HCM có người điều hành mới

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Xuân Bách vừa được giao trực tiếp điều hành Cục Thuế TP HCM thay ông Lê Duy Minh mới chuyển công tác.

Nhiệm vụ của ông Bách kéo dài cho đến khi bổ nhiệm được Cục trưởng Cục Thuế thành phố.

Ông Bách nhậm chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế từ đầu năm ngoái. Ông có hơn 27 năm công tác trong ngành, trải qua nhiều vị trí từ Phó chánh văn phòng, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế (Tổng cục Thuế), Phó cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục Thuế).

Ông Vũ Xuân Bách - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (bên trái). Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ - trang TP HCM

Trước đó, Bộ Tài chính đã chuyển công tác đối với ông Lê Duy Minh - Cục trưởng Cục Thuế TP HCM, sang UBND thành phố từ ngày 11/11. Ông Minh phải bàn giao công việc, tài liệu, tài sản được giao quản lý cho Cục Thuế TP thành phố theo quy định.

Cục Thuế TP HCM là đơn vị có số thu thuế lớn nhất cả nước, chiếm khoản một phần ba số thu năm ngoái. Ước tính 9 tháng năm nay, Cục Thuế TP HCM thu được hơn 245.000 tỷ đồng, đạt gần 91% dự toán pháp lệnh năm, tăng gần 31% so với cùng kỳ 2021.

Công tác thu ngân sách Nhà nước có sự tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm ngoái do có nhiều khoản nộp đột biến về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Bên cạnh đó, có một số sắc thuế có tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ như dầu thô, khí thiên nhiên, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, phí - lệ phí.

