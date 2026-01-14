Cúc mâm xôi nở sớm, nhà vườn lo lỗ nặng

Vĩnh LongHàng chục nghìn chậu cúc mâm xôi ở làng hoa Chợ Lách nở sớm hơn nửa tháng, bị thương lái ép giá hoặc bỏ cọc, khiến nhiều hộ đứng trước nguy cơ thua lỗ.

Trưa 13/1, bà Đường Thị Trúc Xuyến, 42 tuổi, đứng thất thần bên vườn cúc mâm xôi rộng khoảng 1.000 m2 với hơn 2.500 chậu tại ấp An Hòa, xã Chợ Lách. Còn gần nửa tháng nữa mới đến thời điểm xuất bán, nhưng toàn bộ vườn hoa đã nở bung, vàng rực.

"Năm ngoái, thời điểm này thương lái đã đến đặt cọc với giá 170.000 đồng mỗi cặp. Trừ chi phí, gia đình tôi lãi khoảng 100 triệu đồng", bà Xuyến nói.

Bà Đường Thị Trúc Xuyến bên vườn cúc mâm xôi đã nở bung. Ảnh: Hoàng Nam

Năm nay, do hoa nở sớm bất thường, thương lái dè dặt thu mua. Đến nay, bà mới bán được khoảng 500 chậu với giá 140.000 đồng mỗi cặp, thấp hơn 30.000 đồng so với mọi năm. Phần lớn số hoa còn lại chưa có đầu ra.

Cách đó không xa, vườn cúc mâm xôi hơn 3.000 chậu của bà Trương Thị Lắc, 54 tuổi, cũng lâm cảnh tương tự. Chủ vườn cho biết năm nay hoa phát triển tốt, bông to, đều, đẹp vẫn bị thương lái thu mua cầm chừng do nở sớm.

Theo bà, chi phí phân bón, vật tư năm nay đều tăng. Tổng vốn đầu tư cho vụ hoa khoảng 120 triệu đồng nhưng đến nay mới thu về hơn 40 triệu đồng. Không bán được hoa, những ngày qua, bà Lắc tranh thủ thu hoạch dưa leo trồng xen trong vườn để có tiền trang trải sinh hoạt.

"Số hoa còn lại vợ chồng tôi tính đem ra chợ bán lẻ giá thấp, mong vớt vát được chút vốn", bà Lắc chia sẻ.

Hàng nghìn chậu cúc mâm xôi tại xã Chợ Lách nở sớm khiến nông dân thua lỗ. Ảnh: Hoàng Nam

Theo các nhà vườn, cúc mâm xôi là loại hoa dài ngày, từ lúc xuống giống đến thu hoạch mất khoảng 6 tháng. Năm nay, do mưa trái mùa kéo dài, nhiều vườn hoa nở sớm, buộc phải "đại hạ giá". Một số hộ có tỷ lệ hoa nở cao rao bán chỉ 100.000 đồng mỗi cặp vẫn khó tìm người mua, phải bày hoa ven đường bán lẻ.

Làng hoa Chợ Lách (tỉnh Bến Tre cũ), cùng với Sa Đéc (Đồng Tháp), là hai vùng trồng hoa, cây cảnh lớn nhất miền Tây. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Vĩnh Long, vụ hoa Tết năm nay địa phương có khoảng 10-12 triệu sản phẩm hoa, cây cảnh, tập trung chủ yếu tại các xã Chợ Lách, Hưng Khánh Trung, Vĩnh Thành.

Ông Trần Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách, cho biết địa phương có hơn 3 triệu sản phẩm hoa, kiểng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, trong đó chủ yếu là cúc mâm xôi, cúc Hà Lan và mai vàng. Hiện khoảng 50% sản phẩm đã được thương lái đặt hàng, với giá từ 150.000 đến 200.000 đồng mỗi cặp, riêng cúc mâm xôi chịu ảnh hưởng.

"Do mưa trái mùa, khoảng 30% diện tích cúc mâm xôi bị nở sớm", ông Nghị nói và cho biết ngành nông nghiệp tỉnh đang hướng dẫn nhà vườn xử lý kỹ thuật để hạn chế thiệt hại.

