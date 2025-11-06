Cục Hàng không yêu cầu dùng cân hành lý xách tay 'đúng chuẩn'

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng bay và đơn vị mặt đất rà soát quy trình kiểm tra hành lý xách tay, sử dụng cân "đúng tiêu chuẩn, đảm bảo tính thẩm mỹ".

Thông báo "Rà soát quy trình kiểm tra hành lý xách tay" được Cục Hàng không Việt Nam đưa ra ngày 5/11. Động thái này diễn ra chỉ hai ngày sau khi Hãng hàng không Quốc gia (Vietnam Airlines) áp dụng chính sách thu phí hành lý xách tay vượt tiêu chuẩn ngay tại cửa ra máy bay từ 3/11.

Việc kiểm tra hành lý xách tay tại cửa ra máy bay thay vì chủ yếu ở quầy thủ tục đã nhận nhiều phản ánh. Theo nhiều blogger và chuyên gia du lịch, quy trình này bị cho là "chưa chuyên nghiệp, gây phiền hà cho hành khách", ảnh hưởng đến hình ảnh và chất lượng dịch vụ toàn ngành.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội cho rằng một số hãng hàng không đang làm không tốt về quy trình kiểm tra, tạo ra hình ảnh "không đẹp". Ông chỉ ra việc dùng "chiếc cân như ngoài chợ" để kiểm tra đột xuất tại cửa ra máy bay là "khá buồn cười", không tương xứng với định vị của hãng.

Khách cân hành lý tại sân bay. Ảnh: NVCC

Để chấn chỉnh, Cục Hàng không đã có văn bản gửi các hãng hàng không trong và ngoài nước, các đơn vị khai thác cảng và đơn vị phục vụ mặt đất, yêu cầu các đơn vị rà soát lại quy trình kiểm soát tại khu vực làm thủ tục và cửa lên máy bay, mục tiêu là "tránh ùn tắc và tạo thuận lợi cho hành khách".

Cục cũng yêu cầu các đơn vị "sử dụng thiết bị cân đúng tiêu chuẩn, đảm bảo tính thẩm mỹ". Ngoài ra, các hãng cần tăng cường tuyên truyền quy định về hành lý trên website, văn phòng bán vé, đại lý, hướng dẫn nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện.

Lý giải về việc siết chặt quy định, đại diện Vietnam Airlines cho biết việc này nhằm đảm bảo an toàn bay, do các khoang hành lý có tải trọng giới hạn. "Việc này cũng giúp quá trình hành khách lên máy bay nhanh hơn, giảm ùn tắc", đại diện hãng nói.

Việc kiểm soát chặt hành lý cabin cũng là thông lệ của nhiều hãng bay quốc tế như Ryanair, AirAsia, JAL hay Delta Airlines. Giới chuyên gia vận hành bay nhận định, việc hành khách mang quá nhiều đồ xách tay có thể kéo dài thời gian lên xuống máy bay, ảnh hưởng đến cân bằng trọng tải, tiêu hao nhiên liệu và làm chậm dây chuyền khai thác.

Khách làm thủ tục lên máy bay tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Ngọc Thành

So sánh quy định Hành lý xách tay của các hãng bay Việt Nam

Hãng hàng không Hạng phổ thông Hạng thương gia/ cao cấp Kích thước & Phụ kiện Vietnam Airlines 12 kg 18 kg Kiện chính (10 kg): 56x36x23 cm Phụ kiện: 40x30x15 cm Vietjet Air 7 kg 18 kg Kiện chính: 56x36x23 cm Gồm 1 kiện chính + 1 túi nhỏ Bamboo Airways 7 kg 14 kg Gồm 1 kiện chính + 1 phụ kiện (hạng Thương gia được 2 kiện) Vietravel Airlines 7 kg (Hạng tiết kiệm & linh hoạt) 12 kg (Hạng phổ thông cao cấp) Kiện chính: 36x56x23 cm

Tú Nguyễn