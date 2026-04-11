Cục CSGT mạnh tay xử lý 'hung thần' xe ben

CSGT nhiều địa phương triển khai đợt tổng rà soát, xử lý xe ben chạy ẩu, nguyên nhân của gần 30% số vụ tai nạn hàng năm.

Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết công an nhiều địa phương đang triển khai đợt cao điểm tổng rà soát, kiểm tra ôtô tải tự đổ và xe sơ-mi rơ-moóc tự đổ (xe ben) có tải trọng từ 15 tấn trở lên.

Công tác rà soát được triển khai tại doanh nghiệp, bến bãi cũng như trên các tuyến giao thông trọng điểm tránh bỏ lọt vi phạm.

Qua theo dõi hoạt động kinh doanh vận tải, Cục CSGT xác định hiện nay đa phần chủ doanh nghiệp vận tải hoặc chủ xe đối với loại xe tải ben chỉ trả lương rất hạn chế cho lái xe, chủ yếu thực hiện thưởng thông qua khoán chuyến.

Lái xe chạy càng nhiều chuyến trong ngày, trong tháng thì càng được thưởng cao. Từ thực tế này, nhiều tài xế đã điều khiển xe liên tục 10-15 tiếng mỗi ngày.

Theo Cục CSGT, vì tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, chủ xe và chính là tăng thu nhập cho mình, các tài xế bất chấp quy định để bị phạm về thời gian lái xe; vi phạm quy tắc giao thông (tốc độ, vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm...), biến xe tải ben trở thành "hung thần" trên đường.

Thống kê cho thấy tỷ lệ tai nạn giao thông liên quan đến loại xe tải ben thường chiếm 25-30% tổng số vụ tai nạn giao thông hàng năm.

Thời gian tới, Cục CSGT sẽ tập trung xử lý vi phạm đối với lái xe và chủ xe tải ben. "Không để loại xe này là nỗi ám ảnh của người đi đường", đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

CSGT dừng kiểm tra một xe tải ben tại Hà Đông, tháng 3/2026. Ảnh: Việt An

Xe tải ben, hay được nhiều người dân gọi là xe "hổ vồ" (đọc chệch từ thương hiệu xe Howo từ Trung Quốc), là dòng xe tải hạng nặng chở đất đá san lấp, được sử dụng ở nhiều công trường xây dựng lớn.

Tại Hà Nội, xe tải ben xuất hiện trên nhiều tuyến đường, đặc biệt là vào buổi đêm như Khuất Duy Tiến, Hoàng Tăng Bí, Lê Trọng Tấn, quốc lộ 32, đường trục phía Nam Hà Nội...

Nhiều người đi đường cho biết tài xế xe tải ben thường chạy ẩu, thậm chí thường xuyên chạy tốc độ cao, lấn làn; lắp thêm kèn độ khi bấm khiến không ít người giật mình.

Theo cơ quan chức năng, các lỗi giao thông phổ biến nhất ở xe tải ben là chở quá tải trọng/kích thước thùng, không che chắn kỹ làm rơi vãi đất đá, phóng nhanh vượt ẩu, chạy sai làn đường và đi vào đường cấm.

Việt An