Cubarsi: 'Kẻ xấu bụng cố gây bất ổn đối với Yamal'

Tây Ban NhaTheo hậu vệ Barca và tuyển Tây Ban Nha Pau Cubarsi, những người không muốn Lamine Yamal thành công đang cố gây bất ổn từ bên ngoài.

"Những kẻ không muốn Lamine thành công trong cuộc sống thường cố gắng gây bất ổn từ bên ngoài, nhưng cậu ấy có tinh thần mạnh mẽ và không hề nghĩ về điều đó", Cubarsi nói trên Mundo Deportivo ngày 10/10. "Lamine luôn bình tĩnh và phớt lờ những lời bàn tán. Cậu ấy đang điều trị chấn thương nhẹ. Cậu ấy sẽ sớm trở lại để giúp chúng tôi trở nên mạnh mẽ".

Yamal (trái) và Cubarsi tại Gala Quả Bóng Vàng hôm 22/9 ở Paris. Ảnh: EFE

Yamal là một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới hiện nay. Năm ngoái, khi mới 17 tuổi, tiền đạo cánh người Tây Ban Nha giúp đội tuyển vô địch Euro. Anh cũng sớm thành công ở cấp CLB, góp công đem lại La Liga, Cup Nhà Vua và Siêu Cup Tây Ban Nha mùa 2024-2025 cho Barca.

Nhưng trái với kỳ vọng về một cuộc sống yên ổn, Yamal đang phải chịu nhiều điều tiếng. Khi thuê người lùn biểu diễn trong tiệc sinh nhật hồi hè, cầu thủ tuổi teen phải đối mặt phản ứng của một bộ phận dư luận. Sau đó, đích thân những người được thuê phải lên tiếng bảo vệ Yamal.

Việc triệu tập sao trẻ lên tuyển Tây Ban Nha tháng này cũng gây tranh cãi. Ban đầu, LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) và HLV Luis De La Fuente đưa Yamal vào danh sách, trước khi Barca thông báo về tình hình chấn thương háng. Sau đó, một bộ phận khán giả chỉ trích Yamal giả chấn thương để ở lại giữ sức chơi cho CLB. Mọi chuyện chỉ được sáng tỏ khi RFEF xác nhận tiền đạo 18 tuổi thực sự bị đau và cho phép anh rút khỏi danh sách.

Yamal dính chấn thương từ khi chơi cho Tây Ban Nha hồi tháng 9. Khi đó, HLV Barca, Hansi Flick cáo buộc đội tuyển không quan tâm đến cầu thủ, bắt tiêm thuốc giảm đau để thi đấu. Sau đó, Yamal phải nghỉ 4 trận của Barca, trước khi trở lại gặp Sociedad và PSG, rồi chấn thương tiếp.

Yamal bị đau khi tranh chấp với Nuno Mendes trong trận Barca thua PSG 1-2 ở vòng bảng Champions League trên sân Olympic, Barcelona ngày 1/10/2025. Ảnh: AP

Việc cầu thủ hay nhất liên tục bị đau đang ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi đấu của Barca. Họ vừa thua hai trận liên tiếp trước PSG ở Champions League (1-2) và Sevilla ở La Liga (1-4).

Tuy nhiên, Cubarsi nhìn nhận thất bại theo hướng tích cực. Hậu vệ 18 tuổi cùng Yamal đi lên từ học viện La Masia khuyên các CĐV không nên quá lo lắng về nguy cơ Barca rơi vào khủng hoảng. "Chúng tôi phải đối mặt với thất bại theo nghĩa chúng có thể giúp ích cho chúng tôi", Cubarsi nói thêm. "Sau kỳ nghỉ, chúng tôi sẽ trở lại với tất cả những gì mình có và cống hiến 100% sức lực".

Ngày 18/10, Barca sẽ tiếp Girona ở vòng chín La Liga. Một tuần sau đó, họ sẽ làm khách trên sân Bernabeu của Real Madrid. Hiện chưa rõ Yamal có kịp bình phục cho các trận này hay không.

Thanh Quý (theo Marca)