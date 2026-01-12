Cuba diễn tập 'quốc phòng toàn dân'

Cuba triển khai Ngày Quốc phòng Toàn dân trên cả nước, với các hoạt động diễn tập có sự tham gia của dân thường, lực lượng dự bị và dân quân.

Truyền thông nhà nước Cuba và các tài khoản chính thức của quân đội Cuba cuối tuần qua công bố nhiều hình ảnh người dân cầm súng trường, tập bắn tại khu vực nông thôn và tham gia các hoạt động huấn luyện quân sự.

Đây là những hoạt động trong Ngày Quốc phòng Toàn dân, được thực hiện theo học thuyết "chiến tranh toàn dân" nhằm đối phó mối đe dọa từ bên ngoài, trong trường hợp căng thẳng leo thang vượt kiểm soát.

Tướng Florencio Navas Guevara, tham mưu trưởng Tập đoàn quân Miền Đông, đã trực tiếp chỉ đạo các cuộc diễn tập tại khu vực phòng thủ của thành phố thủ phủ, bao gồm các hoạt động thực binh của các cơ quan quân sự địa phương.

Ông Osbel Lorenzo Rodríguez, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng tỉnh Las Tunas, tuyên bố toàn bộ người dân trong tỉnh "phải biết rõ mình cần làm gì khi đối mặt với hành động xâm lược của kẻ thù". Ông thông báo rằng trong giai đoạn hiện nay, hoạt động huấn luyện bắt buộc về quân sự, chính trị và tư tưởng sẽ được tiến hành vào mỗi thứ bảy hàng tuần.

Hình ảnh cho thấy trong buổi huấn luyện, dân thường cả nam và nữ ở nhiều độ tuổi được hướng dẫn tháo lắp, thao tác với súng AK trong các hoạt động được mô tả là "bảo vệ lãnh thổ".

Quân nhân dự bị Cuba diễn tập bắn đạn thật tại tỉnh Matanzas ngày 10/1. Ảnh: Facebook/EjercitoCentralCuba

Báo Granma của Cuba cho biết các chương trình diễn tập được triển khai đa dạng theo từng tỉnh tại nước này.

Các nội dung huấn luyện ở tỉnh Matanzas tập trung vào khả năng tác chiến và phòng thủ lãnh thổ với nhiều loại vũ khí, từ diễn tập bắn đạn thật đến sử dụng rocket và kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe tăng. Các cuộc diễn tập có sự tham gia của Hội đồng Phòng thủ tỉnh, 13 hội đồng phòng thủ cấp đô thị, lực lượng dân quân, đơn vị chính quy và các cơ quan, doanh nghiệp trọng yếu.

Trong khi đó, tại Camaguey, các bài diễn tập mô phỏng ứng phó kịch bản mục tiêu kinh tế quốc gia bị tấn công, trong đó các đơn vị thực hành phương án duy trì sản xuất, đảm bảo thông tin liên lạc và tổ chức hậu cần cho dân cư. Các hoạt động huấn luyện bao gồm phòng không, pháo binh, công binh, tác chiến đặc nhiệm và vận hành UAV, với sự tham gia của nhiều người dân.

Ở Las Tunas, trọng tâm của Ngày Quốc phòng Toàn dân là đánh giá khả năng chuyển trạng thái sang thời chiến, với các hoạt động thực hành như sử dụng mặt nạ phòng độc, tháo lắp súng, ném lựu đạn, bắn đạn thật, vận hành thiết bị bay không người lái và huấn luyện bắn hạ UAV.

Quân đội Cuba tổ chức huấn luyện quân sự ở tỉnh Cienfuegos ngày 10/1. Ảnh: Granma

Động thái này diễn ra giữa những sức ép và thông điệp cứng rắn liên tục xuất hiện từ Washington nhắm vào Havana, đặc biệt từ khi các lực lượng Mỹ đột kích vào Caracas để bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/1 tuyên bố sẽ chặn mọi giao dịch dầu mỏ và tài chính từ Venezuela sang Cuba, đồng thời cảnh báo rằng Havana nên sớm đạt được một thỏa thuận với Washington "trước khi quá muộn".

Theo dữ liệu vận tải biển, kể từ khi Mỹ phong tỏa nghiêm ngặt ngành dầu mỏ Venezuela, không có đơn hàng dầu mỏ nào được chuyển từ nước này sang Cuba. Venezuela năm ngoái xuất khẩu khoảng 26.500 thùng mỗi ngày cho Cuba, theo dữ liệu từ tập đoàn dầu mỏ nhà nước PDVSA của Venezuela.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cũng tuyên bố Havana có quyền nhập khẩu nhiên liệu từ bất kỳ đối tác nào. Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel phản bác đe dọa từ Tổng thống Trump, nhắc lại Cuba là một quốc gia tự do, độc lập, có chủ quyền và "không ai được ra lệnh" nước này phải làm gì.

"Cuba không gây hấn và cũng không đe dọa ai. Chúng tôi bị Mỹ gây hấn suốt 66 năm qua. Cuba đã chuẩn bị và sẵn sàng bảo vệ tổ quốc đến giọt máu cuối cùng", Chủ tịch Cuba tuyên bố.

Thanh Danh (Theo Granma, Reuters, Cibercuba)