Cửa xe thò thụt không thể mở sau tai nạn, ba người suýt chết

Trung QuốcÔtô văng sang lề đường và lập tức bốc khói đen, tài xế thoát ra ngoài nhưng ba người khác mắc kẹt vì không thể mở cửa xe.

Cửa xe điện không thể mở sau tai nạn, ba người suýt chết Video: Wang Weichen

Trên đoạn đường quê vắng vẻ, từ góc khuất, chiếc sedan trượt bánh rồi xoay 180 độ, văng sang lề đường. Tài xế nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài và cố gắng mở cửa sau bên trái nhưng không được.

Chỉ ít giây sau, khói đen bốc lên. Một người đàn ông chạy tới cùng tài xế lấy đá đập vỡ cửa kính và kéo lần lượt ba người ở hàng ghế sau ra ngoài. Lúc này lửa đã bùng lên dữ dội. Từ lúc xe mất lái đến khi người trong xe được đưa ra ngoài diễn ra trong chưa đầy một phút.

Người đàn ông qua đường đến hỗ trợ tài xế trong video bị bỏng các ngón tay sau sự việc. Ông nói rằng nhiều người gọi ông là anh hùng, nhưng ông chỉ làm điều nên làm trong tình huống nguy cấp. Cả ba được cứu trên xe cũng bị bỏng nhưng không nguy hiểm tính mạng.

Chiếc xe được xác định là Dongfeng eπ 007 - mẫu xe điện thể thao 4 cửa bán ra từ 2024. Xe trang bị pin LFP và có thiết kế tay nắm cửa ẩn, tự động bật mở sau khi mở khóa xe. Mở cửa từ bên trong bằng nút bấm, và một thiết bị mở khóa cơ khẩn cấp ở mỗi cánh cửa, bên dưới chỗ tựa tay. Tuy nhiên, trong video, cửa xe không thể mở sau va chạm.

Thực tế, tai nạn trên xảy ra vào ngày 19/3/2025 tại tỉnh Vân Nam nhưng đang gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc khi một người đăng lại video ngay sau khi Trung Quốc ban hành tiêu chuẩn quốc gia về tay nắm cửa ôtô. Tiêu chuẩn có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, yêu cầu xe con và xe thương mại hạng nhẹ phải trang bị tay nắm cửa có thể mở cơ học trong trường hợp khẩn cấp, bao gồm cả sự cố hệ thống điện tử và các vụ va chạm. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại xe nêu trên, và các loại xe khác được khuyến khích áp dụng theo.

Mỹ Anh (theo Sohu, 163)