Quy định mới 'chặn đường sống' của tay nắm cửa ẩn

Trung QuốcTiêu chuẩn quốc gia mới yêu cầu xe con và xe thương mại hạng nhẹ phải trang bị tay nắm cửa có thể mở cơ học trong trường hợp khẩn cấp.

Trung Quốc đã phê duyệt tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc đối với tay nắm cửa xe (GB48001-2026), có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Trường hợp khẩn cấp được đề cập bao gồm cả sự cố hệ thống điện tử và các vụ va chạm. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại xe nêu trên, và các loại xe khác được khuyến khích áp dụng theo Autohome.

Tiêu chuẩn này đề cập đến các vấn đề an toàn liên quan đến hoạt động của tay nắm cửa ngoài, đặc biệt là việc không thể mở cửa sau một số sự cố nhất định. Mỗi cửa, ngoại trừ cửa hậu, phải có tay nắm cửa ngoài có thể mở bằng cơ học. Tay nắm phải được đặt trong các khu vực được chỉ định trên bề mặt cửa hoặc khung cửa liền kề và phải cung cấp đủ không gian thao tác bằng tay trong mọi trạng thái để cho phép mở bằng cơ học hiệu quả trong các trường hợp khẩn cấp.

Quy định mới của Trung Quốc yêu cầu gần như mọi loại xe phải có tay nắm cửa có thể mở cơ học trong trường hợp khẩn cấp. Ảnh: Taptes

Tay nắm cửa ngoài, bao gồm cả các hệ thống điều khiển bằng điện, phải đáp ứng các tiêu chí hiệu suất thống nhất. Xe có cơ chế mở bằng điện phải bao gồm các liên kết cơ khí độc lập có khả năng chịu được lực ít nhất 500 N mà không bị gãy hoặc tách rời. Sau khi thử nghiệm, tay nắm vẫn phải có khả năng mở cửa tương ứng để đảm bảo hoạt động khẩn cấp đáng tin cậy.

Tay nắm cửa bên trong cũng phải đáp ứng các yêu cầu về độ tin cậy cơ học. Mỗi cửa bên có ít nhất một tay nắm mở cửa cơ học, và bất kỳ tay nắm cửa bên trong nào cũng phải tự mở được cửa tương ứng. Tiêu chuẩn quy định các khu vực lắp đặt chính xác cho ít nhất một tay nắm cửa bên trong, yêu cầu tầm nhìn không bị cản trở từ vị trí người sử dụng, vị trí đặt trong vòng 300 mm so với mép cửa và thẳng đứng so với điểm tham chiếu vị trí ngồi.

Quy định cũng đặt ra các yêu cầu về nhận diện và khả năng sử dụng. Tay nắm cửa bên trong phải có các ký hiệu đồ họa cố định, không bị cản trở, kích thước tối thiểu 100 x 70 mm với độ tương phản cao, và phải có hướng dẫn vận hành bằng tiếng Trung hoặc hình ảnh ở gần đó với chiều cao ký tự tối thiểu 6 mm.

Thử nghiệm hiệu suất kỹ thuật phải xác nhận rằng tay nắm cửa xoay bên trong chịu được lực ít nhất 300 N và tay nắm kiểu nút bấm chịu được lực ít nhất 500 N mà không bị hỏng cấu trúc, và tất cả các tay nắm phải mở được cửa sau khi thử nghiệm.

Các vụ tai nạn chết người ở Trung Quốc, bao gồm cả vụ va chạm liên quan đến sedan điện Xiaomi SU7, đã khiến các cơ quan quản lý đề xuất thay đổi đối với tay nắm cửa xe điện trong 2025.

Quá trình này vào tháng 5/2025 với sự tham gia của hơn 40 nhà sản xuất ôtô trong nước, nhà cung cấp phụ tùng và các tổ chức thử nghiệm trong giai đoạn nghiên cứu ban đầu. Hơn 100 chuyên gia trong ngành đã tổ chức nhiều vòng thảo luận để xác định khung tiêu chuẩn và hình thành dự thảo tiêu chuẩn về quy định kỹ thuật an toàn đối với tay nắm cửa ôtô.

