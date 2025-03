Cửa ngõ TP HCM ùn tắc 5 km sau tai nạn

Xe tải tông dải phân cách chắn ngang quốc lộ 1 qua quận Bình Tân, khiến tuyến đường cửa ngõ từ thành phố đi miền Tây ùn tắc hai giờ, sáng 6/3.

Khoảng 6h, xe tải chở đá chạy trên quốc lộ 1, hướng từ cầu vượt An Sương về vòng xoay An Lạc, quận Bình Tân. Khi đến gần cầu vượt Gò Mây, xe bất ngờ tông vào dải phân cách, lật nghiêng chắn ngang làn đường. Tài xế không bị thương sau đó mở cửa cabin thoát ra ngoài.

Xe tải lật nghiêng chắn ngang quốc lộ 1 sau tai nạn. Ảnh: Minh Bằng

Tai nạn xảy ra lúc giờ cao điểm lưu lượng xe đông đúc đã làm quốc lộ 1 ùn tắc khoảng 5 km. Nhiều xe tải, container chở hàng hướng lên cao tốc TP HCM- Trung Lương để về miền Tây từ tuyến quốc lộ này phải xếp hàng, đứng chôn chân.

Tại một số nút giao có mật độ xe đông dọc tuyến quốc lộ 1 từ cầu vượt Tân Thới Hiệp về vòng xoay An Sương cũng xảy ra ùn tắc kéo dài. Cùng đó, tại một số tuyến đường dẫn ra quốc lộ này như Phan Văn Hớn, Trường Chinh dòng xe đi lại cũng khó khăn.

Dòng xe ùn tắc kéo dài trên quốc lộ 1 do ảnh hưởng vụ tai nạn. Ảnh: Đình Văn

CSGT sau đó đã ghi nhận hiện trường, phân luồng để hạn chế ùn tắc. Gần 8h, xe tải gặp nạn được di dời khỏi hiện trường, các xe di chuyển chậm qua khu vực.

Quốc lộ 1 qua TP HCM chia làm ba đoạn. Đoạn một dài 21 km, từ nút giao Thủ Đức (ngã ba Trạm 2 cũ) đến ngã tư An Sương. Đoạn hai từ An Sương đến An Lạc, dài hơn 14 km. Đoạn ba từ An Lạc đến ranh Long An dài 9,4 km. Ba đoạn này được đổi tên thành Đỗ Mười, Lê Đức Anh và Lê Khả Phiêu từ cuối năm 2024.

Đình Văn