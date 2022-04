Dòng xe đổ về thành phố ngày cuối dịp lễ giỗ Tổ, khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ TP HCM, Hà Nội ùn ứ kéo dài, chiều 11/4.

17h, dòng ôtô, xe máy nối đuôi nhau trên đoạn hơn hai km tuyến quốc lộ 1, từ khu vực giáp ranh Long An đến giao với đường Võ Văn Kiệt (huyện Bình Chánh), hướng vào trung tâm TP HCM. Đây là trục đường chính ở cửa ngõ phía Tây, thường ùn ứ những ngày trước và sau dịp lễ Tết do lượng xe tăng cao.

Tuy không xảy ra kẹt xe kéo dài như dịp lễ nhiều năm trước, song ùn ứ cục bộ ở một số đoạn do lượng xe tăng cao. Trong đó, căng thẳng xảy ra tại khu vực nút giao quốc lộ 1 với các tuyến Đoàn Nguyễn Tuấn, Nguyễn Hữu Trí... khi dòng xe xếp kín mặt đường, nhích từng chút.

Dòng người ở miền Tây đổ về đoạn quốc lộ 1 giao với đường Đoàn Nguyễn Tuấn, huyện Bình Chánh, chiều 11/4. Ảnh: Gia Minh

Cảnh sát giao thông túc trực ở các giao lộ này điều tiết, đồng thời tín hiệu đèn giao thông cũng điều chỉnh ưu tiên cho xe chạy thẳng quốc lộ 1, với thời lượng đèn xanh khoảng một phút, đèn đỏ 30 giây, giúp xe nhanh được giải toả.

Chở vợ con trên xe máy từ An Giang lên TP HCM, anh Nguyễn Việt (35 tuổi), nói mất gần 5 giờ, thay vì khoảng 3 giờ như bình thường do gặp tắc đường ở một số đoạn thuộc quốc lộ 1 tỉnh Tiền Giang, Long An và cửa ngõ TP HCM.

"Lễ giỗ Tổ năm nay nghỉ ba ngày, người dân về quê và trở lại thành phố đông hơn nên đường kẹt hơn dịp lễ này các năm trước", anh Việt nói.

Quốc lộ 50 đoạn qua giao đường Nguyễn Văn Linh, về chiều tối cũng ùn ứ do xe theo hướng từ tỉnh Long An đổ về trung tâm thành phố tăng cao. Đa phần các chặng đường từ miền Tây đến TP HCM ngắn nên nhiều người đi xe máy. Nhiều gia đình lỉnh kỉnh đồ đạc, quà quê, sau hành trình dài dưới tiết trời oi bức, sự mệt mỏi thể hiện trên gương mặt.

Ở cửa ngõ phía Đông, từ 16h, nhiều tuyến như đường dẫn cao tốc Long Thành - Dầu Giây, Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức), lượng xe đổ về rất đông. Tại vòng xoay Phú Hữu, hàng nghìn xe máy, ôtô chen chúc nhau. Nhiều người chạy xe máy chở đồ đạc để trở lại TP HCM sau kì nghỉ lễ ba ngày.

Dòng xe ùn ứ hơn một km ở phà Cát Lái, phía bên Đồng Nai. Ảnh: Đình Văn

Lúc 17h, đường dẫn lên phà Cát Lái hướng từ Nhơn Trạch, Đồng Nai ùn tắc hơn một km, xe máy phải chạy qua làn đường ngược lại để mua vé lên phà về lại TP HCM. Phà đã bố trí thêm lực lượng đứng cách cổng phà 500 m để bán vé từ xa, song hàng nghìn xe phải chờ hơn một giờ vì các phà hoạt động hết công suất.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong (đơn vị quản lý phà Cát Lái), cho biết hôm nay lượng khách qua bến ước tính 65.000-70.000 lượt, tăng 40% so với ngày thường. Hiện, ngoài 5 phà chạy thường xuyên, bến Cát Lái tăng thêm một phà, với khoảng 300 chuyến phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao.

Tại Hà Nội, từ 17h nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội và các quốc lộ vào thủ đô bắt đầu ùn tắc. Trên quốc lộ 6, cửa ngõ phía tây, kẹt xe kéo dài hơn hai km từ ngã ba Ba La đến lối ra đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông). Hàng dài ôtô nối đuôi nhau nhích từng chút.

Trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (quốc lộ 1A) ùn ứ cũng xuất hiện gần một km tại khu vực trạm thu phí, sau đó giao thông thông thoáng hơn. Tuy nhiên tại nút giao vào quận Hoàng Mai, tình trạng ùn tắc lại tái diễn.

Tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vào thủ đô kẹt xe kéo dài hơn hai km trên đường Cổ Linh (Gia Lâm). Cả ba làn đường đều kín chỗ, ôtô và xe máy muốn di chuyển phải leo lên vỉa hè, luồn lách qua dòng phương tiện.

Ùn tắc tại Ngã Tư Sở, chiều 11/4. Ảnh: Gia Chính

Các tuyến đường vào nội thành cũng ghi nhận tình hình giao thông tương tự. Đoạn ngã tư Trường Chinh - Ngã Tư Sở giao thông kẹt cứng, nhiều xe phải chờ hơn 10 nhịp đèn mới có thể ra khỏi khu vực.

Nhóm phóng viên