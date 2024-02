Cửa ngõ phía Tây TP HCM ùn tắc nhiều giờ

Dòng người rời thành phố về các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nghỉ Tết tăng cao khiến quốc lộ 1, 50 ở cửa ngõ phía Tây ùn ứ kéo dài từ sáng đến trưa 4/2 (25 tháng Chạp).

Hơn 8h, quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bình Chánh bắt đầu đông xe, phần lớn là ôtô khách, xe máy từ nội thành di chuyển về miền Tây. Trên đoạn dài gần 10 km từ vòng xoay An Lạc đến giáp tỉnh Long An, mật độ xe dày đặc. Ùn ứ xuất hiện ở cầu Bình Điền cùng nhiều nút giao lớn giữa tuyến quốc lộ với đường Dương Đình Cúc, Nguyễn Hữu Trí... khi lượng phương tiện sau đó liên tục dồn đến. Ôtô, xe máy nối đuôi nhau san sát, nhích từng chút.

Xe nối đuôi nhau trên quốc lộ 1, huyện Bình Chánh, hướng về miền Tây, sáng 4/2. Ảnh: Hạ Giang

Tại các giao lộ lớn, CSGT túc trực điều tiết, đồng thời tín hiệu giao thông cũng ưu tiên thời lượng đèn xanh cho xe đi thẳng quốc lộ 1 nhằm hạn chế ùn tắc. Tuy nhiên, mật độ xe tăng đột biến và liên tục từ nội thành, bến xe Miền Tây dồn đến, khiến giao thông ở khu trên vẫn căng thẳng. Nhiều đoạn ùn ứ kéo dài từ sáng đến trưa, khiến nhiều người mệt mỏi trên hành trình về quê nghỉ Tết.

"Tôi tranh thủ từ 6h chở vợ và con nhỏ về quê nhưng phải đến gần 9h mới tới được Long An do nhiều đoạn kẹt xe, rất vất vả", anh Nguyễn Danh, quê Đồng Tháp nói và so sánh với một số năm trước, năm nay vào dịp Tết thời tiết nắng nóng hơn khiến đường về quê của gia đình thêm chật vật.

Ở cửa ngõ khác về miền Tây, ùn ứ cũng xảy ra ở nhiều đoạn trên quốc lộ 50, huyện Bình Chánh. Ngoài dòng xe về quê nghỉ Tết, mật độ phương tiện trên tuyến đường này tăng cao do sáng nay người dân tập trung đi tảo mộ ở nghĩa trang Đa Phước. Quốc lộ 50 đoạn qua khu vực trên cũng là trục đường dẫn vào khu liên hợp xử lý rác thải Đa Phước với lưu lượng ôtô chở rác dày đặc, gây ùn ứ ở nhiều đoạn như khu vực nút giao với đường Trịnh Quang Nghị, Nguyễn Văn Linh và trước nhà sách Nguyễn Văn Cừ...

Xe nối đuôi nhau trên quốc lộ 50, huyện Bình Chánh, sáng 4/2. Ảnh: Hạ Giang

Tại bến xe Miền Tây, quận Bình Tân, lượng khách qua bến hôm nay cũng bắt đầu tăng cao, với khoảng 40.000 người, tăng gần 50% so với ngày thường. Tại ba cổng chính bến xe, từ sáng ôtô, xe máy chở hành lý, đồ đạc nối đuôi nhau ra vào. Phía trong, nhiều quầy vé của các hãng xe bán chặng Cần Thơ, An Giang, Trà Vinh... tấp nập khách hỏi mua. Lực lượng bảo vệ được tăng cường điều tiết xe qua lại, giữ trật tự do khách tăng cao.

Theo kế hoạch phục vụ đi lại dịp Tết ở bến, tổng lượng khách qua nơi này dự báo 782.000 người, tăng khoảng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, do đặc thù về các tỉnh miền Tây là chặng ngắn nên những ngày giáp Tết, từ 27 tới 29 tháng Chạp, dự báo là thời gian cao điểm nhất ở bến Miền Tây, với hơn 60.000 người mỗi ngày.

Hiện, bến cùng các doanh nghiệp vận tải đã chuẩn bị các phương án tăng cường xe từ những tuyến ít khách sang chặng nhiều để đáp ứng nhu cầu đi lại. Ngoài ra, xe buýt cũng được bố trí đến nơi này nhằm giải toả khách nếu tình hình đi lại tăng đột biến.

Đình Văn - Hạ Giang