Cửa ngõ phía đông TP HCM ùn tắc từ sáng đến chiều

Lượng ôtô về Tết, ra vào cảng chở hàng tăng cao khiến một số tuyến đường cửa ngõ phía đông TP HCM ùn tắc kéo dài, người dân chật vật di chuyển.

Từ sáng 23 tháng Chạp (22/1) nhiều tuyến đường như Võ Nguyên Giáp hướng về cầu Sài Gòn, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống... để ra vào cảng Cát Lái, TP Thủ Đức đã xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Tại làn ôtô trên đường Võ Nguyên Giáp, hàng nghìn xe xếp hàng, nối đuôi nhau kéo dài từ trạm thu phí đến cầu vượt Cát Lái hướng vào đường Mai Chí Thọ. Khi xe không thể di chuyển, một số tài xế xe tải, container đã mở cửa xuống đứng dưới đường, trò chuyện giết thời gian.

Nhiều xe chở hàng cũng bị chậm chuyến, trễ giờ vào cảng phải nhích vào từng khoảng hở để di chuyển. Tài xế Minh Hoàng, 50 tuổi, lái xe container vào cảng Cát Lái lấy hải sản đông lạnh, cho biết bình thường chỉ mất hai giờ để đi từ Dĩ An tới cảng nhưng trong ba giờ sáng nay đi được đến cầu Rạch Chiếc phải dừng do ùn tắc. "Những ngày tới cao điểm, lượng hàng hoá nhiều hơn nếu kẹt xe kiểu này thì đi lại rất vất vả, tốn gấp ba lần thời gian so với ngày thường", ông Hoàng nói.

Đến gần 17h, lượng xe đổ về các tuyến đường này vẫn đông đúc, phương tiện xếp hàng dài nối đuôi nhau di chuyển chậm. Các tuyến đường quanh cảng Cát Lái như: Võ Chí Công, cầu Phú Mỹ, Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống cũng có mật độ xe rất lớn. Trong đó đường Nguyễn Thị Định đoạn từ nút giao Mỹ Thuỷ tới cảng Cát Lái, xe tải, container... dày đặc xe do đây là tuyến độc đạo ra vào cảng.

Vào những ngày cận Tết, lượng xe container, ôtô tải... trên xa lộ Hà Nội ra vào từ các khu công nghiệp, chế xuất trên địa bàn TP Thủ Đức, Bình Dương, Đồng Nai để đến các cụm cảng như Trường Thọ, Transimex, Tây Nam, Phúc Long tăng đột biến nên thường xảy ra tình trạng ùn tắc lan rộng ra nhiều tuyến đường huyết mạch quanh cửa ngõ phía đông thành phố.

Đại điện Phòng CSGT TP HCM cho biết do nhu cầu vận chuyển, giao nhận hàng hóa tăng mạnh tại các cụm cảng trong khi khả năng tiếp nhận và xử lý hàng hóa của các cảng không đáp ứng kịp, quá tải làm cho các xe container đi vào cảng bị dồn ứ, xếp hàng dài.

Xe cứu thương mắc kẹt giữa dòng ô tô trên đường Đồng Văn Cống, TP Thủ Đức. Ảnh: Gia Minh

Ngoài ra, vào những ngày sát Tết, nhu cầu mua sắm tăng cao, làm cho các tuyến quốc lộ, đặc biệt là các trục chính, huyết mạch kết nối các tỉnh vào trung tâm thành phố, vào các cảng gần như quá tải. Để giảm ùn tắc, đơn vị đã chủ động phối hợp đơn vị quản lý cụm cảng, nhà ga, sân bay, bến xe để kịp thời điều chỉnh phân luồng, nắn dòng từ xa.

Phòng CSGT TP HCM khuyến cáo người dân hãy chủ động tìm hiểu về lịch trình di chuyển, theo dõi, cập nhật các thông tin về tình hình giao thông trên các phương tiện truyền thông để lựa chọn hướng đi phù hợp. Trong trường hợp xe đã đi vào tuyến đường đang xảy ra ùn tắc giao thông, tài xế cần tuân thủ điều tiết, hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Gia Minh - Đình Văn