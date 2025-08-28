Cửa ngõ phía đông TP HCM ùn tắc kéo dài

Dòng xe ùn tắc hơn 2 km từ cầu Bình Triệu đến đường Phạm Văn Đồng khi hạn chế ôtô qua cầu Bình Triệu, tối 28/8.

Từ 17h30, lượng xe đổ về khu Thủ Đức cũ từ trung tâm thành phố qua cầu Bình Triệu 1 đông đúc khiến khu vực này ùn tắc kéo dài. Do cầu Bình Triệu 1 cấm ôtô đi qua từ 26/8, nên dòng xe phải rẽ về hướng cầu Bình Triệu 2 hoặc quay vòng để rẽ về đường Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh cũ) cộng với dòng xe từ cầu Bình Triệu 2 đổ xuống gây khó khăn lưu thông.

Dòng xe ùn tắc từ cầu Bình Triệu 1 kéo dài 2 km ra đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình. Ảnh: Đình Văn

Khi người dân lái xe để trở về nhà sau giờ làm nhiều hơn, tuyến đường từ cầu Bình Triệu 1 đã ùn tắc kéo dài đến trước trung tâm thương mại Gigamall, phường Hiệp Bình.

Nhiều người dân phải chật vật di chuyển, len lỏi giữa khoảng trống các ôtô, thậm chí chạy lên vỉa hè để tìm lối thoát. Khu vực cầu Bình Triệu là cửa ngõ huyết mạch của thành phố là điểm tiếp nối giữa cầu Bình Lợi, quốc lộ 13 và đường Phạm Văn Đồng.

Tuyến này thường có lưu lượng xe đông đúc do người dân từ cửa ngõ phía Đông vào trung tâm thành phố đi làm thông qua cầu Bình Triệu. Hôm qua, một ngày sau hạn chế ôtô qua công trình này, Quốc lộ 13 và Phạm Văn Đồng đã xảy ra ùn tắc kéo dài.

Cầu Bình Triệu 1 và 2 bắc qua sông Sài Gòn, nằm trên trục quốc lộ 13, kết nối từ Bình Dương, Thủ Đức vào trung tâm, bến xe miền Đông cũ. Cầu Bình Triệu 1 xây trước năm 1975, tĩnh không thấp, không đảm bảo cho tàu lớn qua lại.

Phương tiện ken đặc cầu Bình Triệu 1 hướng về đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: Đình Văn

Đầu năm nay, dự án nâng tĩnh không cầu triển khai, tổng vốn 133 tỷ đồng, dự kiến thời gian hoàn thành sau 8 tháng. Sau một thời gian thi công, từ chiều qua cầu chỉ cho phép xe máy chạy, ôtô chuyển qua đi cầu Bình Triệu 2. Phương án cấm ôtô dự kiến kéo dài 3 tháng.

Đình Văn