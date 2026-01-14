Cửa ngõ Hà Nội mở rộng thành 8 làn xe

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1 đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi được UBND TP Hà Nội phê duyệt từ năm 2010, song phải tới năm 2024 mới được thi công khẩn trương.
Đoạn đường được nâng cấp dài 3,8 km, từ nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi đến chùa Yên Phú, đi qua các xã Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, Ngọc Hồi và Liên Ninh của huyện Thanh Trì cũ, tổng mức đầu tư gần 890 tỷ đồng.
Đoạn tuyến mở rộng có mật độ dân cư và giao thông đông đúc, là một trong những cửa ngõ huyết mạch phía Nam Hà Nội.
Tuyến đường được mở rộng từ 4 lên 8 làn xe, mặt cắt ngang hơn 40 m, giúp phương tiện di chuyển thuận lợi. Đến nay, đoạn tuyến đã hoàn thành trên 90% khối lượng công việc, nhiều đoạn người dân có thể di chuyển.
Vỉa hè được mở rộng hơn 3 m. Hiện một số đoạn vỉa hè đã lát xong gạch, còn lại đang chờ thi công đường ống thoát nước.
Hệ thống cáp viễn thông và đường điện đang chờ được hạ ngầm, riêng đèn chiếu sáng cũ được giữ lại. Dải phân cách đang được hoàn thiện.
Theo kế hoạch, toàn bộ hạng mục còn lại sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý I/2026.
Trong thời gian thi công hệ thống thoát nước, nhiều hộ dân phải dùng tấm ván làm lối tạm ra vào nhà.
Chị Bùi Thị Thúy cho biết không chỉ gia đình mình mà hầu hết hộ dân mong chờ dự án hoàn thành, bởi thời gian thi công kéo dài, phát sinh nhiều bất tiện như bụi bẩn, ùn tắc giao thông.
Việc mở rộng quốc lộ 1 đoạn Ngọc Hồi - Văn Điển được kỳ vọng giúp giảm ùn tắc giao thông trên tuyến cửa ngõ phía Nam thành phố, đặc biệt trong các dịp nghỉ lễ, Tết; đồng thời chia sẻ lưu lượng với tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chạy song song.
Quốc lộ 1 đoạn Ngọc Hồi - Thanh Trì. Video: Việt An
Quốc lộ 1 đoạn Ngọc Hồi - Văn Điển được mở rộng từ 4 lên 8 làn xe. Đồ họa: Hoàng Khánh
Việt An