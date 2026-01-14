Cửa ngõ Hà Nội mở rộng thành 8 làn xe

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1 đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi được UBND TP Hà Nội phê duyệt từ năm 2010, song phải tới năm 2024 mới được thi công khẩn trương.

Đoạn đường được nâng cấp dài 3,8 km, từ nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi đến chùa Yên Phú, đi qua các xã Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, Ngọc Hồi và Liên Ninh của huyện Thanh Trì cũ, tổng mức đầu tư gần 890 tỷ đồng.