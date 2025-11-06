Cửa kính vỡ, mái tôn bay khi bão quét qua

Gió bão Kalmaegi làm vỡ mảng kính cường lực ở cửa chính của khách sạn Hải Âu, cao 11 tầng với 170 phòng đạt tiêu chuẩn 4 sao ở phường Quy Nhơn, tối 6/11. Hai cánh cửa dưới cũng bị gió giật làm xiêu vẹo.

Trước khi bão đổ bộ, toàn bộ nhân viên đã được huy động để gia cố những khu vực dễ bị ảnh hưởng. "Ba mươi năm làm việc ở đây, tôi chưa từng chứng kiến cơn bão nào lớn như thế này", đại diện khách sạn nói.