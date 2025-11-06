Cửa kính vỡ, mái tôn bay khi bão quét qua

Gió bão Kalmaegi làm vỡ mảng kính cường lực ở cửa chính của khách sạn Hải Âu, cao 11 tầng với 170 phòng đạt tiêu chuẩn 4 sao ở phường Quy Nhơn, tối 6/11. Hai cánh cửa dưới cũng bị gió giật làm xiêu vẹo.
Trước khi bão đổ bộ, toàn bộ nhân viên đã được huy động để gia cố những khu vực dễ bị ảnh hưởng. "Ba mươi năm làm việc ở đây, tôi chưa từng chứng kiến cơn bão nào lớn như thế này", đại diện khách sạn nói.
Tiệm nướng ở phường Quy Nhơn Nam bị gió bão làm đổ sập, hư hỏng nặng.
Mái tôn nhà dân bị bão quật văng nằm ngổn ngang trên đường.
Hàng rào tôn một công trình trên đường Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam bị gió làm đổ sập. "Khoảng 18h, gió giật đùng đùng. Tôi nghe thấy nhiều tiếng tấm pin năng lượng mặt trời rơi rồi phát nổ, mái tôn bay đầy đường", anh Nguyễn Đại Hoành, ở phường Quy Nhơn Nam kể.
Một cửa hàng trên đường Đống Đa, phường Quy Nhơn, bị gió giật tốc mái.
Tại Đăk Lăk, cửa hàng máy vi tính trên đường Phạm Văn Đồng, phường Sông Cầu bị tốc toàn bộ mái, khung cửa sắt đổ sập.
Tối 6/11, lãnh đạo xã Xuân Lãnh cho biết trong cơn bão, gió mạnh làm sập một căn nhà khiến ông Nguyễn Quang Thắng, 45 tuổi, bị thương nặng. Ông được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Ông Hòa cho biết trong lúc gió mạnh, tấm tôn dài khoảng 20 m từ nhà khác bay sang, đâm thủng mái nhà và làm nước dột xuống, hư hỏng nhiều đồ đạc.
Minh Hoàng - Đình Văn - Đức Hóa - Đại Hoành