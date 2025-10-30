Đây là kiểu câu đố 'gài chữ, xoắn não' cực kỳ thú vị, nơi đáp án không nằm ở con vật thật mà ẩn trong… cách chơi chữ tinh nghịch.

Đố vui mà khiến cả làng phải "vắt não" đây rồi! Nghe qua tưởng đơn giản lắm "con gì bỏ đuôi sẽ thành ngựa" nhưng càng nghĩ lại càng rối, vì chẳng lẽ chỉ cần mất cái đuôi mà hóa luôn thành... chiến mã phi nước đại? Không cần phải học sinh giỏi mới trả lời được, chỉ cần bạn tinh ý, có khiếu hài hước một chút là bắt ngay được "tín hiệu vũ trụ" của câu đố này liền.

Con gì bỏ đuôi thành ngựa? Ảnh minh họa.

Cũng là dịp để bạn thử xem bộ não logic và óc sáng tạo của mình linh hoạt tới đâu - chỉ một từ thôi mà có thể khiến cả câu đổi nghĩa, biến "động vật bốn chân" thành "ngựa tung vó" chỉ trong tích tắc.

Vậy đáp án là con gì nhỉ? Bạn nghĩ là "con rắn"? "con cá"? Hay "con gì đó nghe lạ tai"? Thử đoán đi - coi chừng vừa đọc xong đáp án là bạn phải "đập trán" cười té ghế đấy nha.

>> Xem đáp án

Mộc Trà